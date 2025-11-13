Vụ ngộ độc bánh mì hàng loạt ở TP.HCM: Sở An toàn thực phẩm nói gì?

Sau vụ ngộ độc hàng loạt liên quan đến bánh mì trên địa bàn TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm đã nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra và xử lý để bảo đảm an toàn cho người dân.

Nhiều bị bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: P.T.

Hơn 300 người ngộ độc bánh mì ở TP.HCM, cơ quan y tế xác định vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân chính gây rối loạn tiêu hóa hàng loạt. Tại buổi họp cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố ngày 13/11, báo chí đặt câu hỏi về vai trò, trách nhiệm và hành động của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khi vụ việc xảy ra.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm cho biết ngay khi nhận được thông tin ca ngộ độc đầu tiên, đơn vị đã phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát và thống kê số lượng bệnh nhân liên quan.

Song song đó, Sở lập tức thành lập Đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm, phối hợp cùng UBND phường, xã và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc theo đúng Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT về “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”.

Về công tác kiểm tra định kỳ, Sở An toàn thực phẩm cho biết hàng năm đều thực hiện kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc nhận cảnh báo, Sở lập tức kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Liên quan đến nguyên nhân nghi ngờ từ bánh mì, Sở nhấn mạnh các nguyên liệu như pate, thịt nguội, bơ, dưa chua… nếu không bảo quản đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc. Do đó, các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.

Để phòng ngừa các vụ việc tương tự, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm đến cán bộ phường, xã, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trên toàn địa bàn.

Tính đến trưa 12/11, 316 người đã phải nhập viện do rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì của tiệm “Bánh mì cóc cô Bích”, trong đó một bệnh nhân diễn tiến nặng.

Báo cáo điều tra sơ bộ của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho thấy tiệm này có giấy phép kinh doanh tại số 112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, từ năm 2020. Tuy nhiên, một chi nhánh khác tại số 363 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, lại hoạt động nhưng chưa đăng ký kinh doanh.

Cơ sở thuê mặt bằng khoảng 20 m², trang bị một xe bánh mì inox, 3 tủ mát và một tủ đông. Chủ cơ sở cho biết tự mua nguyên liệu, không có hóa đơn, và tự chế biến gà, bơ và dưa chua. Trong đó:

Gà mua tại cơ sở ở đường Lê Đức Thọ, mỗi ngày khoảng 50-60 kg ức gà, chế biến tại nhà và sử dụng hết trong ngày.

Bơ được làm từ trứng gà, dầu ăn và chanh, nguồn trứng mua ở đường Điện Biên Phủ, mỗi ngày khoảng 120 trứng.

Dưa chua mua ở cơ sở nhỏ lẻ, về rửa, ngâm muối và bán hết trong ngày.

Pate nhập từ cơ sở ở đường Nguyễn Thiện Thuật.

Chả lụa có phiếu mua 35 kg ngày 5/11.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong 316 ca nhập viện, 252 người đã xuất viện, 64 bệnh nhân đang được điều trị. Hầu hết bệnh nhân đều tạm ổn định, ngoại trừ một trường hợp nặng phải hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.