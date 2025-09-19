Vụ nhân viên bị khách hành hung: 'Tổng tài' có phải chịu trách nhiệm?

Luật sư phân tích vai trò, trách nhiệm pháp lý người được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài" trong clip nhân viên quán cà phê bị đánh do nhắc khách không hút thuốc.

Ngày 18/9, Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) làm việc với những người liên quan trong clip khách hành hung nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc.

Đáng chú ý, trong clip xuất hiện một người mang phong thái, trang phục giống "tổng tài" có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến nạn nhân ngã ra sàn.

Lúc này, "tổng tài" lại giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi". Người đàn ông lập tức trở về chỗ ngồi.

Cộng đồng mạng đặt câu hỏi, "tổng tài" trong clip đóng vai trò gì trong vụ hành hung nam nhân viên quán cà phê?

Người đàn ông được gọi là "tổng tài" giơ tay ra hiệu người đi cùng dừng đánh.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm, trong vụ việc này không chỉ có hành vi của người đánh nhân viên quán cà phê bị dư luận xã hội lên án mà còn có hành vi giơ tay, ra lệnh dừng đánh trông rất quyền uy của người đàn ông đi cùng.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ danh tính của người này, sẽ xác định mối quan hệ giữa người đánh nhân viên quán cà phê và người ngồi ở quán giơ tay ra lệnh dừng đánh, làm rõ ý chí của những người đó trong việc đánh người.

Trường hợp có cùng ý chí mục đích đánh người thì "tổng tài" sẽ được xác định là đồng phạm, cùng phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Đồng phạm là có từ 2 người trở lên cùng cố ý thực hiện tội phạm. Đồng phạm có thể là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, có thể là người xúi giục, người giúp sức hoặc người chủ mưu, tất cả đều có cùng ý chí thực hiện hành vi vi phạm phạm tội thì đều bị xử lý về một tội danh.

"Hành vi giơ tay để ra hiệu đánh người hoặc hành vi giơ tay yêu cầu dừng đánh là biểu hiện thái độ của người ra tín hiệu, đây là hành vi và nếu hành vi này được xác định trái pháp luật thì người thực hiện hành vi sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý", luật sư Cường nhấn mạnh.

Phân tích về hành vi đánh nhân viên quán cà phê của người đàn ông, luật sư Đặng Văn Cường cho biết những nơi kinh doanh có nhiều người cùng đến sử dụng dịch vụ, có không gian chung được xác định là nơi công cộng, hành vi ứng xử thái độ của mọi người nơi công cộng phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng quy tắc sinh hoạt cộng đồng.

Nam nhân viên bị đánh ngã ra sàn.

Vì vậy, hành vi đánh người nơi công cộng là hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

"Chỉ vì nhắc nhở không được hút thuốc nơi công cộng để đảm bảo sức khỏe của mọi người, tuân thủ pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá mà người đàn ông lại sử dụng sức mạnh cơ bắp để tấn công người đã nhắc nhở mình, đây là hành vi không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhận thức của người này, hậu quả đã gây ra cho nhân viên quán cà phê và xã hội để xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Cường cho hay.

Ông Cường cho biết thêm, trường hợp hành vi được xác định gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thì người đánh người và những người xúi giục, chỉ đạo người khác đánh người nơi công cộng sẽ bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự với chế tài là phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm .

Nếu hành vi chưa gây ra hậu quả thương tích hoặc người bị thương tích không đề nghị xử lý thì vẫn có thể xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Với diễn biến sự việc, hành vi của người đàn ông đánh người trong tình huống này có tính chất côn đồ, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, xâm phạm đến trật tự an toàn công công và xâm phạm thân thể nhân viên quán cà phê. Hành vi này không phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, cần phải bị lên án.

Trong vụ việc này nếu nhân viên quán cà phê bị đánh thương tích và có yêu cầu xử lý đối với người gây ra thương tích cho nạn nhân, thì dù tỷ lệ thương tích dưới 11%, cơ quan điều tra vẫn sẽ xử lý hình sự đối với người đánh và người chỉ đạo, xúi giục người khác đánh người về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.