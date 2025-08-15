Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Gia hạn điều tra thêm 3 tháng

Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến tận nhà bà Nguyễn Thị Hiền thông báo gia hạn điều tra thêm 3 tháng vụ án tai nạn giao thông khiến con gái bà tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cái chết của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) ở Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, mẹ của Trân) xác nhận chiều 15/8, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đến nhà bà tại xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long để làm việc.

Theo bà Hiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Vĩnh Long hoàn trả bộ quần áo học sinh, xe đạp điện mà nữ sinh sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn (sáng 4/9/2024) tại Km08, Tỉnh lộ 901, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. Bà Hiền ký tên, nhận lại số đồ đạc trên.

Điều tra viên thông báo với bà Hiền về việc Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định gia hạn điều tra vụ án thêm 3 tháng vì lý do sức khỏe tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi) chưa đảm bảo.

Đồng thời, đại diện cơ quan điều tra đề nghị bà Hiền đưa ra mức bồi thường thiệt hại trong vụ án.

Công an Vĩnh Long đã hoàn trả bộ quần áo học sinh cùng xe đạp điện mà nữ sinh sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn cho bà Hiền. Ảnh: B.L.

Cũng theo bà Hiền, mất mát và đau thương mà gia đình phải gánh chịu quá lớn. Chính vì vậy, bà Hiền đề nghị xử đúng người, đúng tội. Việc bồi thường cũng dựa theo các quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4/9/2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển ôtô tải biển số 84C-102.77 vượt ôtô bán tải biển số 61C-567.14 dừng sát lề đường, rồi lấn sang phần đường bên trái và gây tai nạn khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, Công an huyện Trà Ôn (đã giải thể) lại ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội". Gia đình của bé Trân đã khiếu nại đến VKSND huyện Trà Ôn và VKSND tỉnh Vĩnh Long, nhưng đều bị bác bỏ.

Đến ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột bé Trân) nổ súng bắn tài xế Trung rồi tự sát. Tài xế Trung bị thương nặng.

Để đảm bảo việc xử lý khách quan, toàn diện và nghiêm minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn ở Vĩnh Long để kiểm tra lại.

Qua thẩm tra, Bộ Công an xác định có căn cứ cho thấy hành vi điều khiển phương tiện của tài xế Trung có dấu hiệu phạm tội.

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 2/5/2025, Viện trưởng Viện KSND Tối cao ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại và không khởi tố vụ án trước đó.

Ngày 3/5, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long chính thức ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra lại theo đúng quy định.

Chiều 5/5, tổ công tác của Công an và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long làm việc với mẹ của bị hại là bà Nguyễn Thị Hiền, cùng sự tham gia của các luật sư bảo vệ quyền lợi gia đình nạn nhân.

Đại diện cơ quan chức năng khẳng định vụ án sẽ được điều tra công tâm, khách quan, các cán bộ từng xử lý vụ việc sẽ không tham gia điều tra lại để đảm bảo tính minh bạch.

Ngày 6/5, cán bộ điều tra của VKSND Tối cao trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn tại xã Vĩnh Xuân để kiểm tra, ghi nhận ý kiến và các dấu vết hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý các cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong diễn biến khác, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đang điều tra làm rõ có hay không hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông.