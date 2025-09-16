Vụ quấy rối nhân viên shop quần áo ở Ninh Bình: Công an lên tiếng

Trước nghi vấn tạo nội dung bẩn nhằm thu hút sự chú ý, chủ cửa hàng (người từng bị chỉ trích vụ dàn dựng cảnh nóng trên xe Mercedes) bác bỏ nghi vấn. Đại diện công an phường xác nhận.

Hình ảnh trích xuất camera ngày 14/9. Ảnh: NVCC.

Sáng 16/9, đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên bước vào shop quần áo nằm trên đường Lê Công Thanh, phường Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình) có hành vi quấy rối nữ nhân viên bất ngờ được chia sẻ trở lại.

Nhiều người phát hiện Quang Sáng, chủ shop quần áo cũng là người đăng video, có liên quan đến vụ tạo dựng kịch bản quay cảnh nóng trên xe Mercedes gây phẫn nộ hồi giữa tháng 8. Do đó, đoạn video anh đăng tải tối 14/9 bị cho là dàn dựng nhằm gây tranh cãi, thu hút sự chú ý của khách hàng như sai phạm trước đó.

Sáng lập tức bác bỏ nghi vấn trên, đồng thời tung hình ảnh gia đình thanh niên đến cửa hàng xin lỗi.

"Không ai tạo nội dung bẩn lại trình báo cơ quan chức năng cả. Cậu ấy (ý chỉ người có hành vi quấy rối) hiện không được khỏe mạnh bình thường, đang mắc bệnh tâm thần nên mới có những hành động mất kiểm soát", Sáng nói.

Người nhà nam thanh niên đến cửa hàng xin lỗi nữ nhân viên ngày 15/9. Ảnh: NVCC.

Trả lời Tri Thức - Znews, đại diện công an phường Phủ Lý xác nhận đã làm việc với hai bên liên quan trong vụ việc này. Vụ việc cũng nhanh chóng được giải quyết khi thanh niên có hành vi không chuẩn mực trong đoạn clip được xác định có vấn đề về tâm thần.

Trước đó, khoảng 16h ngày 14/9, một thanh niên bước vào shop quần áo nằm trên đường Lê Công Thanh, phường Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình). Người này tiến lại gần nữ nhân viên và liên tục buông lời quấy rối: "Chị có chồng chưa, em thấy chị xinh quá", "Em thích chị" hay "Em không kìm lòng được".

Chỉ có một mình ở cửa hàng, cô gái tỏ rõ sự hoang mang, hoảng sợ và không dám bước ra khỏi quầy thu ngân. Khi thanh niên có ý định sáp lại, nữ nhân viên lập tức có tư thế phòng bị, chỉ tay vào camera trên tường nhắc nhở. Người này sau đó nói "Em trêu chị, em đùa thôi" rồi bỏ đi.

Sự việc được chủ cửa hàng đăng tải trên Facebook tối cùng ngày và thu về hơn 5,8 triệu lượt xem tính đến chiều 15/9.

Còn về vụ dàn cảnh nóng "câu view", hồi giữa tháng 8, một showroom ôtô cũ ở phường Phủ Lý trở thành tâm điểm của làn sóng phẫn nộ khi tung clip dàn dựng cảnh giống hành vi nhạy cảm giữa một nam tài xế và phụ nữ trên chiếc Mercedes C200.

Liên quan đến vụ việc này, 3 thanh niên là V.T.T (sinh năm 2001), N.V.K (sinh năm 1997), cùng trú tại phường Phủ Lý và N.V.S (sinh năm 1992), trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình đã được mời đến công an phường Phủ Lý làm việc để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

