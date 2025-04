Vụ sữa bột giả quy mô lớn: Chiêu trò lập hồ sơ khống, trục lợi tiền tỷ

Đường dây sản xuất, buôn bán, kinh doanh tiêu thụ sữa bột giả với quy mô lớn do Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường chủ mưu cầm đầu bị Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phối hợp Văn phòng CSĐT triệt phá.

Ngoài làm rõ cơ chế sở hữu chéo phức tạp với lợi ích chi phối rộng khắp của hệ sinh thái này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng phanh phui những khuất tất trong hoạt động tài chính kế toán của Công ty Rance Pharma và Hacofood, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước ước tính hơn 28 tỷ đồng .

Tài liệu điều tra cho thấy toàn bộ mọi hoạt động từ sản xuất kinh doanh cũng như công tác tài chính, kế toán của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đều do Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường chỉ đạo, điều hành, trong đó Hoàng Mạnh Hà thường duyệt ký vào các báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

Nhiều hồ sơ, tài liệu tại trụ sở văn phòng Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood được Cơ quan Công an thu giữ để phục vụ điều tra.

Mặc dù hiện nay Công ty Rance Pharma do Nguyễn Thành Luân và Công ty Hacofood do Nguyễn Văn Tú làm giám đốc, thực tế toàn bộ trách nhiệm pháp lý về vi phạm của Công ty đều thuộc về Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường.

Hoàng Mạnh Hà là giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty từ khi thành lập năm 2021 đến tháng 8/2024. Nguyễn Thành Luân mới được bổ nhiệm chức danh giám đốc, là người đại diện pháp luật của công ty từ 8/2024 đến nay. Đối với Công ty Hacofood cũng tương tự, Nguyễn Văn Tú cũng mới được bổ nhiệm chức danh giám đốc, là người đại diện trước pháp luật của công ty từ 10/2024 đến nay.

Thực chất người chỉ đạo, điều hành cao nhất mọi hoạt động, trong đó có bộ phận kế toán tài chính của Công ty Rance Pharma và các công ty thành viên trong hệ sinh thái chính là Hoàng Mạnh Hà cùng Vũ Mạnh Cường.

Vì vậy, mọi thông tin về khách hàng, nhà phân phối, giá thành sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đều nắm rõ và quyết định. Đồng thời, Hoàng Mạnh Hà là người trực tiếp ký vào các văn bản gửi cơ quan Nhà nước, thể hiện qua các Bản thuyết minh báo cáo tài chính hàng năm từ năm 2021 đến năm 2024.

Cơ quan Công an thực hiện kiểm tra, khám xét trụ sở làm việc Công ty Rane Pharma.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2021 đến nay, với sự thống nhất, điều hành trong hoạt động của Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường và Đặng Trung Kiên (Phó giám đốc) và bộ phận kế toán, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đã có hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, không ghi nhận đầy đủ doanh thu vào sổ sách kế toán và trốn kê khai thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính hơn 28 tỷ đồng .

Đơn cử, qua kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán Công ty Rance Pharma cho thấy tổng lợi nhuận thực tế (lãi gộp) 4 năm (năm 2021-2024) là 102.466.018.403 đồng, trong khi công ty này chỉ khai báo thuế 4.757.9 79.275 đồng, để ngoài sổ sách kế toán số tiền lợi nhuận là 97.708.037.128 đồng, gây thất thoát lớn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách Nhà nước. Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm của từng đối tượng liên quan.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét, thu giữ hồ sơ tài liệu phục vụ điều tra.

Như vậy, liên quan đến đường dây này, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, trong đó 3 bị can bị khởi tố cả 2 tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Hoàng Mạnh Hà (SN 1979), cổ đông góp vốn, giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2024 và là cổ đông góp vốn tại Công ty Hacofood; Vũ Mạnh Cường (SN 1979), cổ đông góp vốn, giữ chức Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024, đồng thời là cổ đông góp vốn tại Công ty Rance Pharma; Đặng Trung Kiên (SN 1988), cổ đông góp vốn, giữ chức Phó giám đốc tại cả Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố bị can Hồ Sỹ Ý (SN 1988), cổ đông góp vốn tại Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, người trực tiếp theo quy định điều hành nhà máy sản xuất về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

4 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Nguyễn Thành Luân (SN 1987), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2024; Nguyễn Văn Tú (SN 1981), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 10/2024; Nguyễn Thu Thủy, (SN 1970), Kế toán trưởng cả hai Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group. Cùng tội danh trên, Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ của cả hai công ty, cũng bị khởi tố, nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.