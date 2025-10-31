Vụ Tập đoàn Thuận An: 17 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Hầu hết bị cáo đều trình bày về những tình tiết giảm nhẹ của mình, mong Tòa cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh, mức độ hành vi và hậu quả phạm tội để cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng.

Sau hơn 1 tháng tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An), Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 17 bị cáo xin được xem xét lại hành vi và xin giảm nhẹ hình phạt.

Trình bày trong đơn kháng cáo, hầu hết bị cáo này đều trình bày về những tình tiết giảm nhẹ của mình, mong Tòa cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh, mức độ hành vi và hậu quả phạm tội để cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo sớm tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An). Ảnh: Nhật Anh.

Trong số 17 bị cáo kháng cáo, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Phạm Thái Hà đề nghị Tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân Tối cao xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với bị cáo Phạm Thái Hà còn có 8 bị cáo khác gồm Nguyễn Ngọc Hòa (Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam), Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội); Vũ Hải Tùng (cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam); Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ); Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ); Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ); Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An); Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh).

Ngoài ra, 7 bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo gồm: Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An); 2 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang (cũ) gồm Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp), Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2); 4 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Hà Nội gồm Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc ), Phạm Văn Duân (cựu Phó giám đốc), Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2), Lê Văn Măng (cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2).

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Trước đó, ngày 8-18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này tuyên án phạt 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An về các tội: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Theo đó, Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) bị phạt 10 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 222, khoản 3, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) bị phạt 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356, khoản 3, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bị Tòa tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" theo quy định tại Điều 358, khoản 4, Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù về các tội danh nêu trên.

Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 666/2025/HSST ngày 18/9/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng .

Các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm. Trách nhiệm cao nhất trong vụ án này là bị cáo Nguyễn Duy Hưng. Bị cáo đã lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương để tác động, can thiệp vào hoạt động đấu thầu; dùng tiền để tác động các cán bộ, công chức tại các Ban Quản lý dự án, Ủy ban Nhân dân một số tỉnh có liên quan để được trúng thầu; chỉ đạo những cán bộ, nhân viên khác trong Tập đoàn Thuận An thực hiện các hành vi vi phạm trong đấu thầu.

Bản án nêu rõ trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang cũ, Tuyên Quang cũ, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải cũ (gồm Gói thầu số 07 Dự án cầu Đồng Việt; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long-Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải cũ), Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải cũ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.