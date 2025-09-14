Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại thời khắc sinh tử

Sau khi gây ra vụ thảm sát 4 người trong một gia đình tại Đắk Lắk, nghi phạm Thuận lao ra đường cướp xe bỏ trốn. Đối tượng bị chủ xe 2 lần đạp ngã.

Liên quan đến vụ thảm sát tại Đắk Lắk, chiều 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi Hào, 37 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) về tội "Giết người", "Cướp tài sản".

Sau khi gây án vào khuya 12, rạng sáng 13/9, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường đi, đối tượng Thuận đã cướp chiếc xe SH của một phụ nữ.

Chiều 13/9, chị L.T.L.C. (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị đối tượng Thuận cướp xe đã kể lại giây phút đối mặt với kẻ sát nhân.

Đối tượng Thuận. Ảnh: Công an cung cấp.

Chị cho biết khoảng 6h20 cùng ngày, chị điều khiển xe máy từ đường Ama Jhao về hướng đường Ama Khê (phường Buôn Ma Thuột) để chích thuốc cho mẹ. Khi đến đường Đinh Núp, một người đàn ông không đeo khẩu trang từ bụi cây nhảy ra chặn xe. Đối tượng dùng dao khống chế, yêu cầu chị giao xe nếu không sẽ giết.

Chị C. cho biết trên xe, chị có 2 chiếc điện thoại và gần 1,5 triệu đồng tiền mặt. Trong lúc hoảng loạn, đường vắng vẻ, chị C. cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Từ từ, tôi xuống xe đưa cho". Chị quan sát và phát hiện đối tượng cầm dao và một cây mì. Người của đối tượng có dính máu.

Chị C. kể lại sự việc.

Sau khi cướp xe, đối tượng rồ ga bỏ chạy. Chị C. đã tìm cách xô đối tượng ngã vào hàng rào, nhưng hắn nhanh chóng dựng xe lên và chạy.

Lúc này, chị tiếp tục đuổi theo xô ngã đối tượng nhưng không được. Cuối cùng, chị hô "cướp" để kêu gọi sự giúp đỡ. Một người đàn ông gần đó đã chở chị đến cơ quan công an trình báo.

Tại đây, chị nhận ra người dùng dao khống chế mình chính là nghi phạm gây ra vụ thảm sát tại phường Thành Nhất, khiến 3 người chết và 1 người bị thương.

Chị C. chia sẻ: "Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình còn may mắn và mạng mình còn lớn". Sau khi về nhà, chị phát hiện chân bị thương và đã đến cơ sở y tế khâu 5 mũi.

Chân chị C. bị thương.

Như Tiền Phong đưa tin, khuya 12, rạng sáng 13/9, đối tượng Thuận đến nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim Hoa (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất).

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng búa, dao đâm thiệt mạng anh Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa), bà Trần Thị Dung. (mẹ chị Hoa) và chị Hoa. Riêng cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa) dù bị thương nặng vẫn cố tìm cách tháo chạy, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó, hiện đã qua nguy kịch.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và vây bắt thành công đối tượng.