Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Luật sư cho rằng hung thủ có thể bị kết án về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là hành vi có tính chất côn đồ, giết từ 2 người trở lên.

Rạng sáng 13/9 tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận xã hội. Đối tượng gây án là Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi) trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. Thuận đã dùng dao chém làm 3 người tử vong, một người bị thương nặng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện triển khai truy bắt bằng được hung thủ. Thuận bị bắt sau 7 giờ gây án.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau quá trình điều tra bước đầu, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ở góc độ pháp lý, TS, luật sư Đặng Văn Cường, phân tích hung thủ có thể bị kết án về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là hành vi có tính chất côn đồ và giết từ hai người trở lên.

Nguyễn Nam Đại Thuận thời điểm bị bắt giữ.

Với cháu bé 13 tuổi mặc dù không tử vong, nhưng hành vi có thể dẫn đến chết người, nên cũng được xác định là bị hại trong vụ án này. Hành vi giết người dưới 16 tuổi là một trong các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Dù Thuận có bị kết án ở mức độ nào, những thiệt hại mà đối tượng này gây ra với gia đình nạn nhân và với xã hội là không thể khắc phục được. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, vì ghen tuông, ích kỷ, ý thức coi thường pháp luật mà đối tượng này đã tước đoạt mạng sống của nhiều người.

Thời gian qua xảy ra không ít những vụ án mà nguyên nhân bước đầu được xác định là từ mâu thuẫn tình cảm. Trước đó mấy ngày, ngày 7/9, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người tình rồi phi tang thi thể.

TS, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng để giảm thiểu những vụ thảm sát, những vụ án mạng kinh hoàng như thế này cần thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa tội phạm, trong đó coi trọng giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

Nhà trường và gia đình quan tâm giáo dục đạo đức, pháp luật, giáo dục kỹ năng sống trong môi trường học đường để góp phần hình thành nhân cách của trẻ. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc sớm với các thông tin bạo lực trên mạng và bạo lực xã hội.

Còn với người trưởng thành khi gặp mâu thuẫn trong gia đình thì cần phải có hướng giải quyết kịp thời. Nếu gia đình không tự giải quyết được thì có thể đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể hòa giải hoặc đưa vấn đề ra pháp luật, tránh việc để mâu thuẫn kéo dài dẫn đến ức chế tâm lý, bức xúc rồi thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể cũng cần nắm bắt tình hình ở địa phương, kịp thời hòa giải, giải quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình diễn ra trong khu dân cư, kịp thời có những giải pháp phòng ngừa để tránh những vụ việc không mong muốn xảy ra.