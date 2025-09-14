Vụ thanh niên sống dậy giữa đám tang gây sửng sốt ở Ấn Độ

Giữa tang lễ đang diễn ra, Bhau Lachke (19 tuổi, Ấn Độ) - người đã bị cho là tử vong sau tai nạn - bất ngờ tỉnh lại với tiếng ho khiến những gia đình và những người có mặt sửng sốt.

Đám tang của Bhau Lachke được tổ chức sau khi anh "chết não" vì tai nạn giao thông. Ảnh: Shutterstock.

Bhau Lachke (19 tuổi), đến từ thị trấn Trimbakeshwar thuộc bang Maharashtra của Ấn Độ, đã bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe hơi gần đây. Anh lập tức được đưa đến điều trị tại một bệnh viện tư nhân, SCMP đưa tin.

Theo gia đình Lachke, sau những nỗ lực cấp cứu, các bác sĩ đã thông báo rằng anh đang trong tình trạng "chết não" và "gần như hết cơ hội sống sót".

Đau buồn tột cùng khi nhận tin, gia đình đã chuẩn bị lễ tang cho anh. Thế nhưng, ngay khi buổi lễ sắp bắt đầu, cơ thể Lachke đột nhiên có dấu hiệu của sự sống, đầu tiên là những chuyển động nhẹ, sau đó là vài tiếng ho.

Sự "hồi sinh" đầy kịch tính của thanh niên 19 tuổi khiến người thân và những người chứng kiến vô cùng kinh ngạc. Họ nhanh chóng đưa anh trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Lachke vẫn đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch, phải dùng máy thở để hỗ trợ hô hấp.

Câu chuyện thu hút sự chú ý rộng rãi. Gia đình Lachke bày tỏ bức xúc, cáo buộc bệnh viện chẩn đoán sai và đánh lừa họ bằng cách tuyên bố anh bị chết não. Tình huống khiến cả gia đình rơi vào nỗi đau khó lòng diễn tả.

Các nhà quản lý tại bệnh viện tư nhân cho rằng gia đình có thể đã hiểu sai thuật ngữ y khoa phức tạp. Bác sĩ đặc biệt trích dẫn thuật ngữ "chết não", ám chỉ tình trạng mất chức năng não không thể phục hồi nhưng không nhất thiết đồng nghĩa với tử vong lâm sàng.

"Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, và chúng tôi đã thông báo tình trạng của bệnh nhân cho gia đình. Không có tuyên bố tử vong", một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang hợp tác với các cuộc điều tra chính thức về vụ việc.

Vụ việc đang được điều tra và chưa rõ liệu gia đình có dự định theo đuổi hành động pháp lý hay không.

"Chúng tôi cứ tưởng đã mất anh ấy rồi, nhưng cảm giác như đây là một phép màu. Chúng tôi chỉ mong anh ấy sớm khỏe lại", Gangaram Shinde, một người thân của bệnh nhân, nói với tờ The Indian Witness.

Tin tức về sự hồi sinh của Lachke đã tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, nhiều người mô tả đây là một "phép màu y học".

"Thật không thể tin được. Một đám tang được tổ chức có nghĩa là người ta nghĩ rằng anh ấy đã chết từ nhiều ngày trước", "Rõ ràng là anh ấy chưa định chết. Sứ mệnh của anh ấy trên thế giới này vẫn chưa hoàn thành", "Câu hỏi thực sự là, họ có còn phải trả tiền tang lễ không?" - dân mạng bày tỏ quan điểm.