Vụ thi thể cô gái trên ôtô: Chủ xe nói không biết cô gái là ai

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM chuyển thi thể cô gái về nhà xác khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tử vong.

Làm việc với Cơ quan Công an, chủ chiếc ôtô cho biết anh đã để xe ở ven đường Nguyễn Thị Đẹt từ hôm 27/10, đến hôm nay, khi ngửi thấy mùi hôi, mở cửa xe kiểm tra mới phát hiện thi thể cô gái bên trong.

Người này cho biết không quen biết với cô gái trên và không biết vì sao nạn nhân tử vong trên xe mình.

Chiếc ôtô đậu nhiều ngày bên đường được phát hiện có thi thể cô gái trong cốp xe.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định cô gái tử vong khoảng hơn 20 tuổi, sinh sống trên địa bàn xã Đông Thạnh. Qua nắm thông tin, trước đó lực lượng chức năng xã Đông Thạnh xác định có người một đàn ông đã trình báo mất liên lạc với con gái vài ngày nay. Cô gái này có tiền sử bệnh tâm thần.

Sau khi cho người đàn ông kiểm tra, nhận dạng, người này xác nhận thi thể cô gái là con gái của mình. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn khám nghiệm pháp y, trích xuất camera, điều tra nguyên nhân tử vong của cô gái và làm rõ vì sao nạn nhân tử vong trên ôtô của người khác.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường phục vụ việc điều tra.

Trước đó, người dân phát hiện chiếc ôtô màu đen đậu nhiều ngày ven đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh, bốc ra mùi hôi nồng nặc. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, phát hiện thi thể trong ôtô là một cô gái trẻ đang phân hủy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra.