Vụ thuốc tân dược bị vứt: Lộ lỗ hổng trong quản lý và tiêu hủy thuốc

Dù nằm trong diện bị thu hồi và tiêu hủy, số thuốc này đã bị tuồn ra ngoài, cho thấy những lỗ hổng đáng báo động trong quy trình xử lý chất thải y tế của doanh nghiệp.

Theo báo cáo gửi Sở Y tế, số thuốc bị vứt bỏ là CetecoCenzitax (Cinnarizin 25mg), số đăng ký VD-20384-13, thuộc lô sản xuất 01/0823, hạn dùng đến 3/8/2026. Đây là lô thuốc từng bị phát hiện giảm hàm lượng hoạt chất, đã được Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc từ tháng 7/2024 theo Công văn số 2605. Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 khẳng định đã thu hồi đủ 189.600 viên, tiến hành tiêu hủy nội bộ vào ngày 22/8/2024.

Theo Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, quy trình tiêu hủy sẽ gồm tháo bao bì, xé hộp, cán vỉ thuốc, ngâm nước, đóng gói rác thải y tế và tạm trữ trước khi chuyển giao xử lý môi trường. Tuy nhiên, phải đến ngày 23/5/2025, sau gần một năm, số thuốc mới được chuyển ra khỏi kho để đi tiêu hủy... Điều này làm dấy lên nghi vấn về công tác giám sát và thời gian lưu trữ rác thải nguy hại tại cơ sở dược.

Và dù công ty đã ký hợp đồng với 2 đơn vị xử lý chất thải chuyên trách là Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến và Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng, phòng nhân sự lại "không liên hệ được" và tùy tiện chọn một đơn vị tư nhân để vận chuyển thuốc ra bãi rác Khánh Sơn.

Điều đáng nói, hội đồng tiêu hủy của công ty đã không giám sát trực tiếp quá trình tiêu hủy một bước bắt buộc theo quy trình nội bộ.

Chính việc buông lỏng giám sát này đã dẫn tới hệ quả: Một phần thuốc chưa bị hủy hoàn toàn đã bị người thu mua phế liệu nhặt lại, mang vứt ra đường Xuân Thiều 21 khi không "tái chế" được (?).

Đến chiều 10/6, sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã thu gom lại toàn bộ số thuốc và bao bì để đưa về nhà máy xử lý lại. Tổng khối lượng thu gom gồm 14 kg vỉ thuốc và 84,4kg lọ nhựa phế liệu.

Trước đó Báo CAND cũng đã có thông tin phản ánh, chiều 10/6, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phối hợp với Công an kiểm tra, phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược bên tuyến đường Xuân Thiều 21. Trên các vỉ thuốc in rõ tên "Cetecocenzitax 25mg", hạn sử dụng đến tháng 8/2026.

Lực lượng chức năng sau đó xác định số thuốc này của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, trụ sở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Số thuốc thuộc diện tiêu hủy của công ty, nhưng trong quá trình tiêu hủy, người buôn bán phế liệu nhặt lại nhưng bán phế liệu không được, đã mang ra khu vực đường Xuân Thiều 21 để vứt...

Trong báo cáo gửi cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã nhận sai sót trong công tác quản lý để dẫn đến sự việc như trên, công ty đã mắc lỗi không hợp đồng với một đơn vị chuyên trách để xử lý theo đúng qui trình đã phê duyệt và ban hành.

Cụ thể hội đồng hủy thuốc của công ty cũng có sự thiếu sót trong quá trình hủy thuốc tại công ty để tồn lại 1 số vỉ chưa xử lý triệt để trước khi ngâm nước và đã không giám sát chặt chẽ quá trình vận chuyển và giám sát sự tiêu hủy sản phẩm một cách hoàn toàn.

Hiện ngành Y tế đang phối hợp với Công an TP Đà Nẵng và Chi cục Quản lý thị trường xác định hành vi vi phạm trong quy trình xử lý tiêu hủy thuốc tân dược để xử lý theo quy định.

Hiện công ty đã tổ chức họp khẩn toàn bộ hội đồng huỷ thuốc và các quản lý liên quan, nhằm phân tích, kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã để xảy ra vụ việc. Vụ việc thuốc tân dược bị vứt lăn lóc bên đường không chỉ là sự cố đáng tiếc về mặt hình ảnh, mà còn là bài học cảnh tỉnh về sự lỏng lẻo trong quy trình quản lý chất thải y tế của doanh nghiệp dược phẩm.

Trong bối cảnh thuốc giả, thuốc kém chất lượng vẫn còn là vấn nạn, việc để lọt các sản phẩm đã thu hồi ra ngoài môi trường là một rủi ro an toàn sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, hiện ngành Y tế đang phối hợp với Công an TP Đà Nẵng và Chi cục Quản lý thị trường thành phố xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định. Sở cũng khẩn trương tiến hành hậu kiểm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.