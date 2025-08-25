Vừa ăn vừa chill, Gen Z ‘phá băng’ nơi công sở như thế nào?

Với nhiều Gen Z, những lần tụ tập thể dục thể thao, cùng nhau ăn uống là cách tự nhiên để kéo gần khoảng cách nơi công sở.

Chỉ sau 3 tháng vào công ty, từ một người mới còn ngại ngùng, Hoàng Linh (23 tuổi, TP.HCM) đã nhanh chóng trở thành “chủ xị” của cả phòng, tiếp thêm năng lượng giữa giờ chạy deadline căng thẳng.

Ban đầu chỉ là lời rủ đặt trà sữa, nhưng chính những lần trò chuyện rôm rả khi chọn món đã giúp Linh thân thiết hơn với các anh chị trong team. Cô bạn cũng dần được mọi người tin tưởng mỗi lần cần gom đơn đặt đồ ăn. Dần dà, chuyện ăn uống trở thành cầu nối giúp Linh thấy môi trường công sở bớt xa lạ.

Từ câu hỏi “gom order không mọi người ơi?”

Hoàng Linh đã tìm ra bí kíp độc đáo để kết nối đồng nghiệp - qua những bữa ăn chung. Với Gen Z này, những lần gom đơn đặt đồ ăn, mời nhau ly cà phê hay đặt cùng cơm trưa chung giúp giảm khoảng cách giữa người mới và người cũ, khiến môi trường làm việc trở nên thoải mái, dễ chịu hơn.

Nhờ tính cách năng động, am hiểu công nghệ, nhiều Gen Z trở thành cầu nối trong môi trường doanh nghiệp.

Các bạn trẻ nhanh nhạy công nghệ, thường chọn ứng dụng giao đồ ăn để hỗ trợ “nhiệm vụ gom đơn” mỗi trưa. Trong đó, GrabFood là một trong những dịch vụ được nhiều người lựa chọn nhờ tính năng đặt đơn nhóm, tự động chia hóa đơn, có nhiều ưu đãi giảm giá. Đặc biệt, trưởng nhóm còn có thể tích thêm điểm thưởng.

“Nhóm tôi hay rủ nhau order đồ ăn trưa, trà chiều rồi chia đều, ai làm trưởng nhóm đặt đơn thì được tích điểm. Niềm vui nằm ở chỗ đơn càng có nhiều người tham gia thì ưu đãi càng nhiều, còn trưởng nhóm được tích thêm 200 điểm. Vì hay xung phong tìm quán ngon, tôi tích được khá nhiều điểm. Điểm tích lũy này tôi có thể dùng để quy đổi thành ưu đãi để giảm giá trực tiếp cho các lần đặt món sau”, Linh nói.

Trưởng nhóm có thể tích thêm 200 điểm thưởng khi đặt đơn nhóm trên GrabFood.

Theo Hoàng Linh, chương trình tích điểm này không mới nhưng gần đây có thêm nhiều cách tích điểm mà ít ai để ý. Cô khám phá được nhiều cách tích thêm điểm nhờ “năng nổ” đặt đồ ăn qua ứng dụng này. Ngoài việc chủ trì đơn hàng nhóm cho bữa trưa cùng đồng nghiệp, cô cũng thường đặt đồ ăn sáng trong khung giờ 7h-9h để tích lũy thêm 50 điểm.

“Vào bữa xế hay bữa tối, tôi hay đặt món trong bộ sưu tập 'Quán ngon đặc tuyển'. Các quán trong danh sách đều được đánh giá cao, menu đa dạng. Đặt món trong bộ sưu tập này, tôi còn tích thêm 50 điểm nữa”, Linh nói thêm

Nhờ chăm chỉ tích điểm, thi thoảng Hoàng Linh có thể dùng điểm để đặt một ly cà phê sáng hay bữa ăn mà chẳng tốn thêm chi phí. “Tôi cảm thấy đây là phần thưởng cho cả tuần làm việc vất vả, nhỏ thôi nhưng vui cả ngày,” Linh cười nói.

Đến những giờ ăn trưa có hội

Khi đồ ăn được giao đến, giờ nghỉ trưa trở thành thời điểm được mong chờ nhất trong ngày. Trong không gian nhộn nhịp của văn phòng, mọi người tạm gác lại deadline, cùng ngồi quanh bàn ăn, thoải mái chia sẻ đủ chuyện, từ công việc đến sở thích cá nhân.

Trên bàn ăn, các Gen Z có thể bộc lộ bản thân, học hỏi đồng nghiệp lâu năm về cách xử lý deadline, tìm ý tưởng mới mà không ngần ngại hay đơn giản kể nhau vài mẩu chuyện vui.

Giờ ăn trưa là lúc đồng nghiệp thoải mái chia sẻ.

Minh Hà (23 tuổi, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Trong các bữa trưa, cô nàng trở thành “kênh thời sự” của team, cập nhật từ meme hot đến drama đình đám mạng xã hội. Hà còn nhiệt tình giải nghĩa loạt câu viral như “mời đoàn mình di chuyển lên núi”, “điểm vùng dư sức đậu đại học”... cho các anh chị đồng nghiệp, khiến không khí bàn ăn luôn rộn ràng.

“Tôi hay kể mấy chuyện vui trên mạng, tự nhiên cả team cười ầm lên. Rồi anh chị cũng kể lại chuyện ngày xưa, thế là thấy gần gũi hơn hẳn”, Hà chia sẻ.

Hà thường là người khuấy động không khí bữa trưa, từ xung phong tìm quán ngon đến khéo léo đặt món hợp khẩu vị cả team. Nhờ các ứng dụng giao đồ ăn, chuyện chọn món vừa nhanh gọn, vừa giúp Hà ghi điểm khi tận dụng ưu đãi, tạo nên bữa trưa vui vẻ, tiết kiệm mà vẫn ngon miệng.

Thân hơn khi tham gia hoạt động ngoài trời

Ngoài chuyện ăn uống, nhiều Gen Z cũng chọn hòa nhập môi trường công sở thông qua hoạt động thể chất nhẹ nhàng sau giờ làm. Ở công ty của Văn Hảo (25 tuổi, TP.HCM), văn hóa thể dục thể thao phát triển mạnh. Đội nhóm cầu lông, chạy bộ công viên hoặc pickleball luôn thu hút nhân sự tham gia rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng, đồng thời thắt chặt tình đồng nghiệp.

“Các hoạt động nhóm giúp nạp năng lượng và tạo nên không ít kỷ niệm đáng nhớ. Hôm đó team tôi tổ chức đánh cầu lông, tự nhiên thấy mọi người thoải mái với nhau hơn. Giờ chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là bạn đồng hành hoặc đối thủ trên các sân chơi”, Hảo hào hứng kể lại.

Cầu lông, chạy bộ, pickleball là cơ hội để người trẻ xây dựng mối quan hệ vượt ra ngoài công việc.

Mỗi hoạt động đều là cơ hội để Gen Z xây dựng mối quan hệ vượt ra ngoài công việc. Các bạn trẻ không ngần ngại đề xuất ý tưởng mới như tổ chức “outdoor challenge”, một giải cầu lông giữa các phòng ban, tạo nên khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ.

Với nhiều người, một bữa ăn ngon, lời rủ trà chiều, hay trận cầu lông với đồng nghiệp sau giờ làm việc không chỉ là niềm vui, mà còn là cách giúp họ cảm thấy mình thực sự thuộc về môi trường mới. Kết nối không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao, đôi khi chỉ cần câu hỏi “trưa nay ăn gì?”, một trận cười bên bàn ăn hay buổi thể dục thể thao cùng nhau là đủ để đồng nghiệp trở nên thân thiết. Với sự chủ động, linh hoạt và tinh thần cởi mở, Gen Z đang góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động - nơi mỗi ngày đi làm đều có những niềm vui nho nhỏ và câu chuyện đáng nhớ.

