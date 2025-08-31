'Vua đầu bếp' bị ung thư, lời khuyên dùng kem chống nắng gây chia rẽ

Gordon Ramsay phẫu thuật ung thư, khuyên dùng kem chống nắng. Lời nhắn gây tranh cãi, nhưng giới y khoa bác bỏ những hoài nghi thiếu cơ sở về sản phẩm này.

Gordon Ramsay khuyên người theo dõi dùng kem chống nắng trong bài đăng tiết lộ tình trạng bệnh. Ảnh: Bradley Collyer/PA.

Đầu bếp nổi tiếng kiêm ngôi sao chương trình “Hell’s Kitchen” Gordon Ramsay vừa cho biết ông đã được chẩn đoán mắc ung thư da và phải phẫu thuật loại bỏ ung thư biểu mô tế bào đáy (basal cell carcinoma) ở vùng hàm. Trên mạng xã hội hôm 30/8, ông đồng thời kêu gọi công chúng chú ý bảo vệ da bằng cách dùng kem chống nắng.

“Xin đừng quên kem chống nắng cuối tuần này”, Ramsay, 58 tuổi, chia sẻ. Ông còn hài hước: “Tôi hứa đây không phải căng da mặt đâu! Nếu vậy thì tôi phải đòi hoàn tiền rồi”.

Trong bài đăng, Ramsay công khai những bức ảnh cho thấy vết băng và chỉ khâu chạy dài từ dái tai xuống cổ. Ông là một trong nhiều người nổi tiếng thời gian gần đây chia sẻ chẩn đoán ung thư da.

Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm doanh nhân thời trang Khloe Kardashian từng nhiều lần công khai về căn bệnh u hắc tố (melanoma) - dạng ung thư da nghiêm trọng, có thể gây tử vong - ở vùng mặt.

Nam diễn viên người Úc Hugh Jackman nhiều lần phải điều trị ung thư biểu mô tế bào đáy. Ca sĩ Kevin Jonas cũng thông báo năm ngoái rằng anh đã phẫu thuật loại bỏ khối ung thư tương tự.

Trong khi đó, ngôi sao “The Real Housewives of Beverly Hills” Teddi Mellencamp gần đây liên tục sử dụng mạng xã hội để nâng cao nhận thức về cuộc chiến với bệnh u hắc tố đã di căn đến não và phổi.

Theo ước tính của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 1,5 triệu ca ung thư da mới được chẩn đoán trên toàn cầu trong năm 2022, trong đó có khoảng 330.000 ca u hắc tố.

Thông báo của Ramsay nhận được hàng nghìn bình luận. Nhưng một số ý kiến cho rằng kem chống nắng còn gây hại nhiều hơn lợi, phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng trên mạng xã hội chống lại sản phẩm này. Các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo quan niệm đó có thể khiến nguy cơ sức khỏe lâu dài tăng cao.

Mặc dù số người Mỹ dùng kem chống nắng thường xuyên đã tăng so với những thập kỷ trước, một số influencer về sức khỏe lại tuyên bố rằng thay đổi chế độ ăn hoặc tăng dần tiếp xúc với ánh nắng có thể giúp cơ thể tự bảo vệ khỏi bỏng nắng. Tuy nhiên, giới khoa học và các bác sĩ da liễu phần lớn đã bác bỏ quan điểm này, theo The Washington Post đưa tin đầu tháng 8.

Trong khi đó, những người ủng hộ phong trào “Make America Healthy Again” do Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. khởi xướng, đã góp phần làm dấy lên sự hoài nghi đối với một số thành phần kem chống nắng như oxybenzone và titanium dioxide, cho rằng chúng có thể gây ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định chưa có nghiên cứu nào trên người chứng minh những thành phần này là chất gây ung thư.

Theo khuyến nghị của bác sĩ da liễu, dù là kem chống nắng hóa học hay khoáng chất, sản phẩm này đều có tác dụng bảo vệ da bằng cách hấp thụ hoặc phản xạ tia cực tím. Họ cũng nhấn mạnh rằng ngay cả những người có làn da sẫm màu cũng cần sử dụng kem chống nắng để phòng tránh nguy cơ ung thư da.