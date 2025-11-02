Vừa dọn bùn hôm qua, nay người dân Huế lại hì hục chạy lũ lần 3

Bên trong một tiệm bánh ở Bao Vinh, chủ cửa hàng cho biết nước lũ hôm qua (1/11) đã rút đáng kể. Tuy nhiên, đến chiều 2/11, nước bất ngờ dâng trở lại, buộc cửa tiệm phải tạm ngừng buôn bán. Người dân địa phương cho biết chỉ trong vòng một tuần, họ đã phải chạy lũ đến 3 lần, khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh chụp lúc 15h ngày 2/11. Ảnh: Quốc Anh.