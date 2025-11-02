Vừa dọn bùn hôm qua, nay người dân Huế lại hì hục chạy lũ lần 3

|
Ngày 2/11, nước sông Bồ và sông Hương dâng trở lại, báo hiệu nguy cơ "lũ chồng lũ". Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, địa phương tiếp tục có mưa to đến rất to ngày 2-8/11 do chịu ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh kèm nhiễu động gió Đông. Hình ảnh chụp công nhân vệ sinh môi trường tất bật dọn lũ tại cầu Tam Tây vào 8h sáng 2/11. Ảnh: Trung Phan.
|
Lo sợ mực nước lên cao như đợt lũ lịch sử trước đó, người dân sống tại phường Kim Long (Huế) di chuyển ôtô đậu hai bên lề trên cầu Nguyễn Hoàng. Hình ảnh chụp lúc 17h ngày 2/11. Ảnh: Quốc Anh.
|
Mực nước tại Nghinh Lương Đình dâng trở lại vào lúc 17h ngày 2/11. Chiều 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Huế phát công văn thông báo các trường và cơ sở giáo dục trên toàn thành phố tiếp tục nghỉ học vào ngày 3/11 để tránh lũ. Ảnh: Quốc Anh.
|
Phố cổ Bao Vinh là một trong số những khu vực ghi nhận mực nước dâng nhanh. Hình ảnh chụp lúc 15h ngày 2/11. Ảnh: Quốc Anh.
|
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nước lên nhanh kèm mưa lớn khiến một số tiểu thương buôn bán hoa quả tại khu chợ gần đó phải dọn hàng gấp chạy lũ. Hình ảnh chụp lúc 15h ngày 2/11. Ảnh: Quốc Anh.
|
Bên trong một tiệm bánh ở Bao Vinh, chủ cửa hàng cho biết nước lũ hôm qua (1/11) đã rút đáng kể. Tuy nhiên, đến chiều 2/11, nước bất ngờ dâng trở lại, buộc cửa tiệm phải tạm ngừng buôn bán. Người dân địa phương cho biết chỉ trong vòng một tuần, họ đã phải chạy lũ đến 3 lần, khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh chụp lúc 15h ngày 2/11. Ảnh: Quốc Anh.
Công nhân vệ sinh môi trường tranh thủ dọn rác, bùn non tại một số tuyến đường bao gồm Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi... trước khi nước dâng trở lại. Hình ảnh chụp vào 10h sáng 2/11. Ảnh: Trung Phan.
|
Trong khi đó, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng tại Hà Tĩnh chìm trong biển nước. Ảnh hưởng nặng nhất là xã Cẩm Duệ. Theo chính quyền địa phương, nước lũ lên nhanh cô lập 19/26 thôn. Khu vực ngập nặng nhất nước lên đến 2 m. Hình ảnh chụp xã Cẩm Duệ trên cao lúc 9h sáng 2/11. Ảnh: Phạm Đức.
|
Nước lũ lên nhanh gây tê liệt hệ thống giao thông tại một số tuyến đường bên trong xã. Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là thuyền, bè. Hình ảnh chụp một tuyến đường ngập sâu tại xã Cẩm Duệ khoảng 9h sáng 2/11. Ảnh: Phạm Đức.
|
Hàng dài ôtô đậu dọc tuyến đê thoát lũ gần hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Duệ sáng 2/11, phòng khi ngập nặng. Một số máy móc, vật dụng giá trị cao cũng được người dân bọc bạt nhựa, dựng gần khu vực này. Hình ảnh chụp khoảng 9h sáng 2/11. Ảnh: Phạm Đức.
|
Tại Quảng Trị, chiều 2/11, mực nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy vẫn trên mức 2 m. Khu dân cư vùng trũng ở Quảng Trạch, Nam Hải Lăng, Ninh Châu và Lệ Thủy bị cô lập. Cảnh sát địa phương tiến hành giăng rào chắn tại một số cây cầu bao gồm Ba Lòng, Đakrông (địa phận xã La Lay) nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Hình ảnh chụp lúc 8h sáng 2/11. Ảnh: Biên Cương.
