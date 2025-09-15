Vừa ra mắt, siêu xe Ferrari 849 Testarossa đã bị chê bai thậm tệ

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, Ferrari 849 Testarossa mới đã trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt trên các diễn đàn và mạng xã hội, với phần lớn bình luận mang tính tiêu cực.

Sự trở lại của cái tên huyền thoại Testarossa lẽ ra phải là một sự kiện lớn trong giới đam mê tốc độ, nhưng thực tế lại khác xa kỳ vọng. Tỷ lệ phản ứng "ghét bỏ" so với sự phấn khích về thiết kế mới của Ferrari 849 Testarossa đang gây bất ngờ, thậm chí còn khiến giới quan sát phải đặt câu hỏi: phải chăng công chúng đã quá khắt khe?

Sau khi không còn hợp tác với công ty thiết kế Pininfarina kể từ năm 2013, Ferrari và bộ phận thiết kế nội bộ Centro Stile Ferrari thường gặp nhiều phản ứng trái chiều trước những dòng sản phẩm mới.

Ferrari biết rõ rủi ro khi quyết định hồi sinh một cái tên đã đi vào lịch sử. Luôn có một bộ phận trung thành với phiên bản gốc, sẵn sàng từ chối bất kỳ biến thể hiện đại nào. Nhưng mức độ phản đối dành cho Testarossa mới vẫn gây choáng váng, ngay cả với những người theo dõi ngành công nghiệp ôtô suốt nhiều năm.

Không giống Ford Mustang Mach-E hay Chevy Blazer - những mẫu xe từng hứng nhiều ý kiến trái chiều khi được làm mới theo phong cách hiện đại, Ferrari vốn là một thương hiệu đặc biệt. Đây là dòng xe mà phần đông công chúng chỉ có thể chiêm ngưỡng thay vì cầm lái, nên sự chú ý và khắt khe về thiết kế càng rõ rệt.

Chiếc Ferrari Testarossa không chỉ là một mẫu xe thể thao sử dụng động cơ V12, mà còn là một thiết kế đi sâu vào văn hóa đại chúng trên toàn cầu và được nhiều nhà sưu tập tìm mua.

Bình luận phổ biến nhất là: Testarossa 849 hoàn toàn không giống chiếc Testarossa "thấp và bề thế" mà thế hệ 1980 đã in sâu trong ký ức. Quả thực, thiết kế mới đã từ bỏ nhiều chi tiết biểu tượng: không còn những khe gió ngang kéo dài ở hông xe, thay vào đó là một đường gió dọc màu đen dẫn vào hốc hút gió.

Phần đầu xe với thanh ngang màu đen, điểm đặc trưng của nhiều mẫu Ferrari hiện đại, được cho là gợi lại phần nào cảm giác "retrofuturistic", nhưng lại không tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như cụm đèn pha pop-up. Đuôi xe cũng mất đi lưới tản nhiệt bản rộng và các cột "buttress" kinh điển, dù vẫn giữ vẻ hầm hố với nắp động cơ lớn và cánh gió phụ.

Thiết kế của siêu xe Ferrari 849 Testarossa bị chê bai khi bỏ đi những đặc điểm quen thuộc của mẫu xe đến từ thập niên 80 như cụm đèn pha pop-up, lưới tản nhiệt đuôi xe hay cột "buttress" kinh điển ở hai bên hông.

Điểm thú vị là những chi tiết này lại gợi liên tưởng nhiều hơn đến mẫu Ferrari 512 Prototype cuối thập niên 1960-1970, thay vì chiếc Testarossa mà công chúng nhớ đến. Câu hỏi đặt ra: Liệu cộng đồng thực sự thấy thiết kế xấu, hay họ chỉ không chấp nhận việc Ferrari gắn tên Testarossa lên một chiếc xe mới quá khác biệt? Nếu mẫu xe này mang một cái tên khác, liệu phản ứng có bớt gay gắt?

So sánh với Lamborghini Countach hồi sinh năm 2021, phản ứng lúc đó nhẹ nhàng hơn hẳn, một phần vì thiết kế được đánh giá là "an toàn" và ít gây sốc. Một số ý kiến cho rằng, Ferrari đáng lẽ nên hồi sinh cái tên GTO thay vì Testarossa. Bởi thiết kế với dải đen ngang mũi xe khiến nhiều người liên tưởng đến 288 GTO của thập niên 1980, vốn cũng dùng động cơ V8 twin-turbo như 849 Testarossa. Trong khi đó, Ferrari Testarossa nguyên bản lại nổi tiếng với động cơ V12.

Theo một số ý kiến, nếu Ferrari đặt tên thiết kế mới theo mẫu siêu xe Ferrari 288 GTO thì công chúng đã có thể bớt khắt khe hơn so với hiện tại.

Ferrari 849 Testarossa khó có thể tái hiện hào quang của biểu tượng thập niên 80 trong mắt người hâm mộ. Sự thất vọng đến từ việc kỳ vọng quá lớn, cộng thêm cái bóng quá đồ sộ của mẫu xe đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, xuất hiện trong series trinh thám Miami Vice cũng như là mẫu xe không thể thiếu trong bộ sưu tập của nhiều người nổi tiếng như Elton John, Michael Jordan, Mike Tyson, Dr. Dre...

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng hãy cho Ferrari thời gian: nhiều mẫu xe từng bị "ném đá" dữ dội lúc mới ra mắt, nhưng sau đó lại trở thành biểu tượng mới. Câu hỏi quan trọng nhất lúc này là: cộng đồng thực sự không chấp nhận thiết kế, hay họ chỉ từ chối nhìn Testarossa dưới một diện mạo khác?

Tại thời điểm ra mắt, Ferrari F80 bị chê bai thậm tệ khi sở hữu thiết kế cứng nhắc và không còn được trang bị động cơ V12 biểu tượng. Trong khi đó, siêu xe Ferrari Daytona SP3 đã hội tụ đủ các yếu tố mà các nhà sưu tập đang tìm kiếm.

Trước đây, mẫu hypercar Ferrari F80 khi ra mắt cũng từng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, bị đánh giá là thua xa so với mẫu tiền nhiệm LaFerrari về tính biểu tượng lẫn thiết kế. Nhiều người thậm chí cho rằng "truyền nhân" thực sự của LaFerrari không phải F80 mà chính là Daytona SP3 - siêu xe V12 hút khí tự nhiên không hybrid, lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua huyền thoại của Ferrari trong thập niên 1960 như 330 P4 hay 512 S.