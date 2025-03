Vừa rời công ty quản lý, Chi Pu làm đại sứ cho hãng xe Trung Quốc

Hãng xe Trung Quốc Geely công bố nữ ca sĩ Chi Pu làm đại sứ thương hiệu tại Việt Nam. Geely cũng xác nhận 2 mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam là Coolray và Monjaro.

Trên trang chủ của mình, Geely Auto vừa thông báo Chi Pu sẽ là đại sứ thương hiệu chính thức của hãng tại thị trường Việt Nam.

“Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Chi Pu trở thành đại sứ thương hiệu Geely tại Việt Nam. Tính cách năng động và tầm ảnh hưởng của cô ấy trong ngành giải trí hoàn toàn phù hợp với các giá trị tiến bộ của thương hiệu. Khi chúng tôi bắt đầu hành trình thú vị tại Việt Nam, Geely tin rằng sự tham gia của Chi Pu sẽ củng cố hơn nữa mối liên hệ của chúng tôi với khách hàng địa phương”, ông Michael Song - Phó chủ tịch của Geely Auto Group - cho biết.

Thông báo của Geely cũng cho biết Chi Pu sẽ sử dụng 2 mẫu xe Geely Coolray và Geely Monjaro trong các hoạt động của nữ ca sĩ tại Việt Nam. Như vậy, hãng xe Trung Quốc đã ngầm xác nhận Monjaro sẽ là mẫu xe thứ hai trong danh mục sản phẩm dành cho khách hàng Việt, bên cạnh Geely Coolray đã có mặt tại đại lý từ nhiều tuần trước.

Geely Coolray và Geely Monjaro sẽ là 2 mẫu xe đầu tiên của hãng ôtô Trung Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh, Geely.

Sau thành công ở chương trình Đạp gió, Chi Pu tích cực hoạt động ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Nữ ca sĩ tham gia nhiều chương trình truyền hình khác nhau ở Trung Quốc, chẳng hạn Toàn viên gia tốc 2024 (Run For Time) phát trên đài Hồ Nam hay A Delicious Guess, Hello Saturday, Tmall, Đại nhạc hội Thanh niên Châu Á…

Ngày 18/3, Chi Pu vừa rời khỏi công ty quản lý The First Management và hoạt động tự do. Chỉ hơn 1 ngày sau, cô trở thành đại sứ thương hiệu của Geely tại Việt Nam.

Geely là thương hiệu ôtô tiếp theo của tập đoàn Geely đặt chân vào Việt Nam thông qua hợp tác với Tasco. Geely Coolray được xác nhận sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên của Geely tại Việt Nam, định vị trong phân khúc SUV cỡ B để cạnh tranh cùng Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos…

Geely Monjaro cũng sẽ sớm đặt chân vào Việt Nam. Mẫu xe này nằm trong phân khúc SUV cỡ D, nơi Ford Everest đang bán áp đảo các đối thủ gồm Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Kia Sorento, Toyota Fortuner.