Vừa từ Campuchia trở về, đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị khởi tố, đối tượng trốn truy nã sang Campuchia, khi quay về bí mật thuê nhà trọ tại thị trấn Lạc Tánh, Bình Thuận thì bị bắt giữ.

Ngày 28/10, Công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã thi hành lệnh bắt Võ Quang Việt (SN 1994, quê Quảng Nam) theo lệnh truy nã, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, tháng 12/2023, bằng thủ đoạn gian dối, Võ Quang Việt đã chiếm đoạt của chị V.T.H.V. (SN 1986, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) xe máy Vision.

Đối tượng Võ Quang Việt bị bắt giữ theo lệnh truy nã khi vừa trở về từ Campuchia.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã trưng cầu giám định và kết quả giám định tài sản trên có giá trị hơn 27 triệu đồng, chiếc xe đã được thu hồi, nên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Quang Việt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17/7, Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định truy nã Võ Quang Việt trên toàn quốc và triển khai lực lượng tiến hành truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tánh Linh xác định Việt trốn truy nã sang Campuchia. Đến ngày 25/10, Việt quay về lại Tánh Linh, bí mật thuê nhà trọ ở thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh thì bị Công an Tánh Linh ập vào bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Văn Tốt.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã vận động thành công Nguyễn Văn Tốt, đối tượng trốn truy nã, ra đầu thú sau 27 năm lẩn trốn. Nguyễn Văn Tốt (ngụ huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng, nay thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích.

Vụ việc xảy ra vào ngày 15/10/1997, khi Tốt cùng nhóm công nhân Xí nghiệp xây lắp 18 làm việc tại Nhà máy đường Bình Thuận thuộc thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc tụ tập gây rối, đánh nhau cản trở cán bộ Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ.