'Vua YouTube' lại chọc giận khán giả

MrBeast bị chỉ trích vì video nhốt diễn viên đóng thế trong nhà cháy để giành 500.000 USD, nhưng khẳng định an toàn luôn được đảm bảo tuyệt đối, theo BBC.

Clip "Bạn có dám liều chết để giành 500.000 USD" gây phẫn nộ của MrBeast. Ảnh: MrBeast/YouTube.

MrBeast, YouTuber nổi tiếng nhất thế giới, đã lên tiếng bảo vệ video thử thách mới nhất mang tên "Bạn có dám liều chết để giành 500.000 USD "- trong đó một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp phải thoát khỏi một tòa nhà rực lửa trong lúc gom những túi tiền mặt.

Màn trình diễn này gây ra làn sóng phẫn nộ, nhiều ý kiến cho rằng thử thách quá nguy hiểm, vô trách nhiệm và có thể khiến khán giả bắt chước.

Đáp lại, MrBeast - tên thật là Jimmy Donaldson - cho biết: “Tôi coi trọng sự an toàn hơn bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng”.

Donaldson hiện có hơn 440 triệu lượt theo dõi trên YouTube, được cho là nhà sáng tạo có thu nhập cao nhất nền tảng này, mệnh danh là "vua YouTube". Ngoài ra, anh còn kinh doanh trong lĩnh vực thức ăn nhanh và chương trình truyền hình "Beast Games" trên Amazon.

Video được đăng hôm 27/9 hiện đã thu hút hơn 45 triệu lượt xem. Trong đó, Eric - người tham gia thử thách - phải vượt qua bảy “cạm bẫy tử thần” như bị bắn ra khỏi đại bác vào đám lửa, “sống sót” sau những vụ nổ lớn, và thoát khỏi căn nhà mô phỏng đang cháy.

Những cảnh quay kịch tính, được dàn dựng công phu, đã vấp phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, bị gọi là “vô nhân tính” và “làm nhục con người”. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Eric thực tế không gặp nguy hiểm nào, và đây chỉ là “một chiêu PR”.

Eric phải vượt qua nhiều thử thách, trong đó có một đám cháy lớn, để giành số tiền 350.000 USD . Ảnh: MrBeast/YouTube.

Cuối cùng, Eric đã hoàn thành thử thách, mang về 350.000 USD . Anh cho biết sẽ dùng số tiền này để giúp bố mẹ đã nghỉ hưu.

Trước những phản ứng gay gắt, MrBeast viết trên mạng xã hội X hôm 29/9: “Video này đã gây bùng nổ. Nếu bạn tò mò, thực ra chúng tôi có hệ thống thông gió khói và công tắc dừng khẩn cấp để tắt lửa. Chúng tôi đã cho đội ngũ chuyên nghiệp kiểm nghiệm kỹ càng, và như đã nói, người tham gia là diễn viên đóng thế chuyên nghiệp. Tôi coi trọng sự an toàn hơn bất cứ điều gì bạn tưởng tượng”.

Một bình luận được ghim dưới video gốc trên YouTube cũng giải thích: “Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia hiệu ứng lửa (pyro team) kiểm soát ngọn lửa và nhiều phương án dập tắt trong từng thử thách để có thể tắt lửa ngay nếu có sự cố. Nhưng thực tế, nhờ điều phối viên đóng thế làm việc xuất sắc nên chúng tôi chưa bao giờ cần dùng đến các biện pháp này. Chỉ muốn minh bạch với mọi người vì thấy có nhiều lo ngại!”.

Là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng nhất hành tinh, MrBeast còn phát triển nhiều dự án khác. Năm ngoái, anh tổ chức Beast Games - một series trên Amazon với 1.000 người tham gia chuỗi thử thách loại trừ, giải thưởng 5 triệu USD .

Tuy nhiên, chương trình này bị kiện vì một số thí sinh cáo buộc họ bị “lợi dụng” trong quá trình quay. Donaldson khi đó nói rằng các cáo buộc đã bị “phóng đại quá mức”.

Vào tháng 5, chính phủ Mexico cũng cáo buộc anh “lợi dụng” kim tự tháp Maya để quay video. Trước đó một tháng, anh phải xin lỗi vì người hâm mộ có “trải nghiệm tồi tệ” tại một sự kiện ở Las Vegas mang tên anh.