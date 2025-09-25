'Vua YouTube' lỗ nặng

MrBeast đang xây dựng đế chế giải trí tỷ USD, nhưng đằng sau hào quang, công ty vẫn loay hoay với khoản thua lỗ lớn và áp lực cắt giảm chi phí.

MrBeast là nhà sáng tạo nội dung thành công nhất trên YouTube. Ảnh: Bloomberg.

Vào đầu tháng 8, tại trụ sở Beast Industries ở Greenville, Bắc Carolina (Mỹ), một nhóm sản xuất đang thử nghiệm cách… đốt cháy nước. Đây là một phần trong kế hoạch cho video mang tên “Bạn có dám mạo hiểm bị thiêu sống để nhận 500.000 USD ?”, dự kiến tiêu tốn khoảng 2,6 triệu USD của đội ngũ "YouTuber số 1 thế giới” MrBeast (tên thật: Jimmy Donaldson).

Mỗi video trên kênh chính của MrBeast thường đạt 250 triệu lượt xem trong vòng một năm, nhưng cũng ngốn hàng triệu USD sản xuất. Với tham vọng ngày càng mở rộng quy mô thương hiệu, ngoài việc đầu tư cho những video, sản phẩm chất lượng, việc quản lý ngân sách, cách vận hành cho hàng trăm nhân sự cũng là điều khiến "vua YouTube" phải đau đầu.

Đẳng cấp khác biệt

Theo Bloomberg, MrBeast đang là ngôi sao lớn nhất của YouTube - nền tảng xem video phổ biến bậc nhất thế giới. Kênh chính của anh có hơn 430 triệu người đăng ký, nhiều hơn dân số của hầu hết quốc gia trên thế giới.

MrBeast đang hoạt động ở quy mô lớn hơn so với các đồng nghiệp của mình. Beast Industries tuyển dụng khoảng 450 nhân viên, trong đó hơn 300 người làm video. 100 người khác làm việc cho doanh nghiệp chocolate Feastables và hàng chục người làm việc cho công ty đồ ăn nhẹ Lunchly LLC cùng công ty phần mềm Viewstats.

MrBeast thành công, song gặp phải vấn đề trong việc vận hành, tiết kiệm chi phí. Ảnh: Rolling Stone.

Beast Industries đã tạo ra doanh thu khoảng 450 triệu USD vào năm 2024, chia đều từ hoạt động video và Feastables. Theo tài liệu chào hàng gửi cho các nhà đầu tư, Feastables thậm chí được dự đoán tăng gấp đôi quy mô trong vài năm tới.

Năm ngoái, công ty đầu tư Alpha Wave dẫn đầu vòng gọi vốn Series C trị giá 300 triệu USD , định giá Beast Industries ở mức khoảng 5,2 tỷ USD . Nam YouTuber muốn đưa công ty mình lên sàn chứng khoán trong vài năm tới.

Tuy nhiên hiện tại, Beast Industries đang thua lỗ. Công ty đã thua lỗ trong 3 năm, bao gồm hơn 110 triệu USD vào năm 2024, phần lớn đến từ chi phí sản xuất video. Donaldson đã chi từ 3 đến 4 triệu USD cho mỗi video anh sản xuất cho kênh YouTube chính, song hầu hết đều thua lỗ.

Năm 2023, MrBeast còn chi từ 10 đến 15 triệu USD để quay những video chưa từng phát hành ra công chúng vì không đạt tiêu chuẩn. Anh cũng mất hàng chục triệu USD khi sản xuất Beast Games, một chương trình nổi tiếng trên Amazon Prime Video, trong đó 1.000 người cạnh tranh để giành được 10 triệu USD .

Trợ thủ đắc lực

Để giúp chuyên nghiệp hóa hoạt động của mình và giảm chi phí, năm 2024, MrBeast đã thuê Jeff Housenbold (55 tuổi), có ba thập kỷ kinh nghiệm ở Thung lũng Silicon, từng làm việc tại eBay và công ty in ấn ảnh Shutterfly.

Tại trụ sở Beast Industries, Housenbold nói về mục tiêu tiết kiệm hơn 100 triệu USD , biến công ty từ một công ty tăng trưởng cao nhưng thua lỗ thành một doanh nghiệp có lợi nhuận và tồn tại lâu dài. Ông so sánh Beast Industries với Uber và DoorDash - hai công ty mà ông từng đầu tư và tư vấn. MrBeast cũng khẳng định trợ thủ mới của mình đã “thực sự đã xây dựng, mở rộng và điều hành các công ty có doanh thu hàng tỷ USD”.

Một trong những ưu tiên của Housenbold là giảm sự phụ thuộc vào chính nhân vật sáng lập Beast Industries. Ông muốn MrBeast là “nền tảng” nhưng không phải là nhân vật trung tâm trong mọi chương trình, nhằm giải phóng thời gian của anh cho việc phát triển ý tưởng mới.

Housenbold được MrBeast mời về giúp công ty chuyên nghiệp hóa hoạt động và cắt giảm chi phí. Ảnh: Bloomberg.

Để làm điều đó, Housenbold đã đưa vào “nhiều người có kinh nghiệm thực tế” - tuyển dụng hơn 50 nhân sự cấp cao, trong đó có tổng cố vấn pháp lý, giám đốc nhân sự và giám đốc tài chính và dự kiến tuyển thêm hàng chục vị trí trong năm tới.

Ngay cả với việc tuyển dụng và mở rộng, Housenbold vẫn muốn cắt giảm 100 triệu USD khỏi ngân sách của Beast Industries trong năm nay, (theo tài liệu gọi vốn, ngân sách dự kiến khoảng 800 triệu USD ). Ông từng mong huy động khoảng 200 triệu USD vào năm 2025 nhưng cho biết kết quả thấp hơn vì Beast Industries đang phát triển một số mảng kinh doanh mới với những đối tác không công bố, vốn sẽ đầu tư trực tiếp vào các dự án đó. Housenbold dự đoán công ty sẽ gần hòa vốn trong năm nay và mong đạt lợi nhuận vào năm 2026.

Những biện pháp cắt giảm chi phí mà Housenbold đã thực hiện bao gồm tạm dừng sản xuất trên kênh game, giảm nhân sự kênh từ 70 xuống còn 15 người và giảm thời gian quay hình của MrBeast - đổi lại là các video mới tuy hơi ít phổ biến hơn nhưng lợi nhuận cao hơn. Ông cũng chỉ đạo tiết kiệm trong khâu dựng bối cảnh: thay vì xây, dỡ rồi lại xây lại nhiều lần, Beast Industries giờ hướng tới tận dụng lại các bối cảnh theo kiểu Hollywood - khi cần một trường học, người ta dùng luôn trường có sẵn.

Housenbold còn can thiệp vào những ý tưởng điên rồ để kiểm soát rủi ro và tuân thủ pháp luật. Ông cũng thiết lập một "quỹ Jimmy" để bù đắp những quyết định hào phóng ngoài ngân sách của MrBeast, ví dụ như khoản quyên góp bất ngờ không có trong kế hoạch, nhằm ngăn công ty thâm hụt thêm do những quyết định tiêu tiền bốc đồng của người đứng đầu.

Housenbold đã giúp MrBeast thoát khỏi gánh nặng các công việc vận hành vốn không phải sở trường của anh.

“Chúng tôi có được vị trí hôm nay không phải vì tôi là một thiên tài kinh doanh. Điều tôi làm tốt nhất là sáng tạo nội dung YouTube - tốt hơn bất kỳ ai khác trên thế giới", nam YouTuber nói.