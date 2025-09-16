Wink Hotel Hai Phong - điểm dừng chân cho hành trình 24 giờ khám phá

Nằm tại trung tâm Hải Phòng, Wink Hotel Hai Phong tiên phong với chương trình STAY24: Cho phép du khách chủ động quản lý thời gian lưu trú và tận hưởng trọn vẹn 24 giờ.

Vượt xa hình ảnh một thành phố cảng công nghiệp, Hải Phòng giờ đây đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

STAY24 - cuộc cách mạng về thời gian lưu trú

Thời gian là yếu tố quyết định mọi chuyến đi, đặc biệt tại Hải Phòng - nơi những trải nghiệm đáng nhớ nhất không thể sắp xếp theo lịch trình của khách sạn. Thay vì bị ràng buộc bởi giờ nhận trả phòng truyền thống, Wink Hotel Hai Phong mang đến cho du khách trọn vẹn 24 giờ linh hoạt để sử dụng theo đúng nhu cầu cá nhân.

STAY24 đặc biệt phù hợp với những khách hàng vừa hạ cánh lúc nửa đêm sau một chuyến bay bị hoãn, mệt nhoài nhưng vẫn đầy háo hức cho hành trình sắp tới.

Wink Hotel Hai Phong sở hữu diện mạo năng động, trẻ trung.

Thay vì bỏ lỡ nửa ngày đầu tiên chỉ vì quy định nhận phòng, 24 giờ của du khách chính thức bắt đầu ngay khi đặt chân đến Wink. Việc nhận phòng trở nên đơn giản với quầy check-in tự phục vụ, hoặc thậm chí khách hàng có thể check-in trực tiếp qua ứng dụng Wink và sử dụng điện thoại làm chìa khóa phòng - không cần chờ đợi hay làm thủ tục rườm rà.

Bước vào phòng, khách hàng ngay lập tức cảm nhận được sự chăm chút trong từng chi tiết: Cửa sổ kịch sàn đón ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn toàn cảnh Hải Phòng, giường ngủ cao cấp với nệm và ga gối từ thương hiệu Pháp Catherine Denoual cùng hệ thống smart TV và Wi-Fi miễn phí - sự ưu tiên cho những ai cần cân bằng giữa nghỉ dưỡng và công việc.

Khám phá nhịp sống độc đáo của Hải Phòng

Từ lúc trời chưa sáng, chợ Tam Bạc đã sôi động như một bản giao hưởng náo nhiệt. Đến 7 giờ sáng, khu phố cổ Pháp thức giấc nhẹ nhàng với Nhà hát Lớn huy hoàng đón những tia nắng vàng đầu tiên.

Giữa trưa, Hải Phòng mang một không khí khác hẳn qua những quán cà phê vỉa hè mát mẻ. Đây là lúc du khách có thể khám phá các tòa nhà cổ kính, thưởng thức nghệ thuật đương đại và trải nghiệm những món ăn fusion độc đáo kết hợp tinh hoa ẩm thực Pháp - Việt. Nhưng chỉ sau khi mặt trời lặn, Hải Phòng mới thực sự bừng sức sống. Endless Summer Rooftop Bar tọa lạc tại tầng 22 của Wink Hotel Hai Phong trở thành nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn, với tầm nhìn bao quát thành phố và không gian thư giãn bên hồ bơi.

Ở Hải Phòng, nơi nhịp sống thay đổi liên tục từ bình minh đến tận khuya, STAY24 giúp chuyến đi trở nên tự do và liền mạch.

Với chương trình STAY24, Wink Hotel Hai Phong biến chuyến đi trở nên tự do và liền mạch. Giờ đây, du khách không còn phải vội vã thưởng thức tô bánh đa cua buổi sáng hay bỏ lỡ những quầy đồ nướng đêm. Thay vì bị giới hạn bởi giờ giấc truyền thống, mọi người có thể tự do lên kế hoạch cho hành trình ẩm thực, khám phá những món ngon đường phố vào bất cứ thời điểm nào.

Ngay trong khuôn viên khách sạn, khách lưu trú cũng có thể tận hưởng không khí sôi động của East West Beer Garden, mua sắm tại Grab and Go tiện lợi, hoặc thư giãn cùng ly cocktail tại Wink Bar 24/7.

Phòng lưu trú tại khách sạn được sự chăm chút trong từng chi tiết.

Cũng nhờ STAY24, Wink Hotel Hai Phong không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là cửa ngõ để khám phá những điểm đến hấp dẫn. Vị trí đắc địa giúp việc di chuyển đến các cảng tàu trở nên dễ dàng: Chỉ 45 phút đi phà đến đảo Cát Bà hùng vĩ hoặc bắt đầu hành trình khám phá vịnh Hạ Long. Du khách sẽ không còn lo lắng về việc phải vội vã trở về hay tốn chi phí cho những đêm không sử dụng hết, thay vào đó có thể tận dụng tối đa 24 giờ lưu trú để biến những chuyến đi trong ngày thành một phần mở rộng tự nhiên của trải nghiệm, giúp tận hưởng trọn vẹn cả hành trình ẩm thực lẫn khám phá.

Điểm dừng chân hoàn hảo

Giữa hành trình khám phá không ngừng, Wink Hotel Hai Phong trở thành căn cứ địa cá nhân với STAY24 đảm bảo sẵn sàng đúng lúc. Trọn 24 giờ, phòng nghỉ trở thành công cụ hỗ trợ khám phá tối ưu: Cất đồ mua sắm an toàn, tắm rửa thay đồ trước bữa tối, để hành lý yên tâm khi thám hiểm các đảo xa.

Thậm chí, khi du khách về lúc 3 giờ sáng sau khi khám phá quán jazz ẩn mình trong con hẻm, thẻ phòng vẫn hoạt động, không cần giải thích hay tìm kiếm sự hỗ trợ từ lễ tân. Nếu du khách vẫn còn năng lượng, phòng gym hiện đại luôn sẵn sàng 24/7. Ngoài ra còn có dịch vụ giặt ủi tự phục vụ Laundromat, hoặc đơn giản là thư thái bên hồ bơi dưới trời đêm đầy sao.

Khách sạn sở hữu nhiều tiện ích hiện đại.

Có thể nói tại Wink Hotel Hai Phong, phòng nghỉ không còn là ràng buộc mà trở thành bạn đồng hành tốt nhất trong chuyến du lịch, giúp du khách nắm bắt từng cơ hội thay vì bị bó buộc bởi lịch trình cứng nhắc.