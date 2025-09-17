Xác định các đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Bắc Ninh

Công an phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào ngày 30/8, tại đường Tú Mỡ, khu phố Do Nha, phường Phương Liễu, đã xảy ra một cuộc ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên. Các đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm như súng tự chế, gậy ba khúc, dao và gạch để đánh nhau. Vụ việc còn làm hư hỏng một xe máy Honda Wave.

Một số đối tượng liên quan vụ việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liễu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra. Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các đối tượng liên quan của 2 nhóm gồm:

Nguyễn Huy Hoàng (SN 2008); Hoàng Đình Long (SN 2008); Nguyễn Quang Vinh (SN 2008); Dương Quang Huy (SN 2007); Nguyễn Văn Chiến (SN 2008); Nguyễn Tiến Đăng (SN 2011) cùng trú ở tỉnh Bắc Ninh.

Sùng Thanh Văn (SN 2004) trú tại xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai; Hầu A Chá (SN 2002) trú tại xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng; Vàng A Hử (SN 2009), tỉnh Lai Châu; Hầu Seo Dâu (SN 2002), Thò Mí Thò (SN 2006); Sình Mí Sang (SN 2003) cùng ở tỉnh Tuyên Quang.

Hiện vụ việc được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.