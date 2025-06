Xác minh ban đầu phát hiện 5 bãi đổ thuốc, TPCN chui ở TP.HCM

Công an đang vào cuộc xác minh vụ việc nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng bị đổ bỏ trái phép tại bãi đất trống ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Hàng nghìn hộp thuốc, TPCN nằm la liệt ở ven đường huyện Bình Chánh. Ảnh: CTV.

Tối ngày 6/6, trong báo cáo nhanh, UBND xã Phong Phú cho biết đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện số lượng lớn thực phẩm chức năng và thuốc bị đổ bỏ trái phép tại khu đất trống thuộc dự án Khu công nghiệp Phong Phú, nằm trên trục đường Nguyễn Văn Linh, ấp 12.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp kiểm tra hiện trường. Kết quả bước đầu ghi nhận có 5 bãi chứa các loại thuốc và thực phẩm chức năng, với tổng trọng lượng khoảng 50 kg. Ngoài ra, một bãi riêng biệt có diện tích khoảng 20 m² đã bị đốt cháy hoàn toàn.

Theo mô tả tại hiện trường, các sản phẩm bị đổ bỏ gồm nhiều loại dành cho cả người lớn và trẻ em. Trên bao bì ghi các tên như: Nattobet Q10, Cevinton Forte, Homrqmin Ginseng, Ginlobil, Vitamin A-D, Yến sào, Anpha B3… Đáng chú ý, phần lớn vẫn còn hạn sử dụng đến năm 2025-2026.

Công an xã đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc và báo cáo Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM để phối hợp điều tra. Trao đổi với báo chí, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đang làm việc cùng chính quyền địa phương để xác minh nguồn gốc và xử lý theo quy định.

“Thực phẩm chức năng hợp pháp nếu hết hạn phải tiêu hủy theo quy trình được giám sát, tuyệt đối không được vứt ra môi trường. Việc đổ bỏ như vậy là hành vi vi phạm”, đại diện sở nhấn mạnh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hàng nghìn hộp thuốc và thực phẩm chức năng có bao bì tiếng nước ngoài bị đổ la liệt tại khu đất hoang, gây xôn xao dư luận. Nhiều người lo ngại nếu số hàng này bị thu gom hoặc tái sử dụng trái phép sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Theo quy định, thuốc hết hạn sử dụng cần được tiêu hủy dưới sự giám sát của hội đồng chuyên môn, có biên bản và gửi báo cáo đến Sở Y tế trong vòng 10 ngày. Với thực phẩm chức năng, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc kinh doanh có trách nhiệm thu hồi, tiêu hủy đúng quy trình và báo cáo đến cơ quan chức năng trong vòng 5 ngày làm việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi đổ bỏ trái phép thuốc và thực phẩm chức năng ra môi trường.