Xác minh clip đôi nam nữ diễn 'cảnh nóng' trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Liên quan video có hình ảnh phản cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết đã nắm được thông tin và đang rà soát xử lý.

Hình ảnh một người giống phụ nữ có hành vi phản cảm trong ôtô lan truyền trên mạng.

Chiều 12/8, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Nguyên Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết Sở đã nắm được thông tin về video "cảnh nóng" trên ôtô.

"Chúng tôi đã giao phòng chuyên môn rà soát, xử lý", ông cho biết.

Trước đó vào tối 11/8, mạng xã hội lan truyền clip 19 giây ghi lại hình ảnh trên một chiếc Mercedes C200 màu đỏ đang lưu thông trên đường. Góc máy quay lén của người đi đường cho thấy cảnh tượng giống như hành động nhạy cảm giữa nam tài xế và một người phụ nữ ngồi cạnh.

Nam thanh niên tự nhận đã mượn xe để quay video câu view. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn video được đăng tải trên kênh TikTok của một showroom mua bán ôtô cũ ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Nhiều trang mạng đăng lại với thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng. Hiện clip đã bị gỡ khỏi kênh.

Sau khi đoạn video viral với hàng nghìn lượt xem, sáng 12/8, tài khoản đăng tải video này lên tiếng đính chính, cho biết tất cả hình ảnh chỉ là dàn dựng.

Theo đó trong video mới nhất chia sẻ, một thanh niên tự nhận là người quen của chủ xe, nói đã mượn xe để "quay clip vui vui".

"Không ngờ nó (clip - PV) lại nhận được nhiều sự chú ý đến như thế. Hiện tại clip đang rất ảnh hưởng đến ông anh của em, đến cuộc sống đời tư. Em khẳng định clip chỉ là content thôi", người này nói, công khai một số bức ảnh chụp hậu trường nhân vật chính trong trong video để chứng minh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Trần Thị Huyền Trân, Giám đốc Công ty Luật TNHH Riway, cho biết những người thực hiện, phát tán video này có thể đối diện một số mức phạt do cấu thành hành vi vi phạm quy định.

Cụ thể, người cầm máy quay (ngồi ở vị trí ghế lái xe bên cạnh) có thể bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe vì hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe.

Người thực hiện, chia sẻ clip có thể cấu thành hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, có hành vi phản cảm/khiêu dâm ở nơi công cộng và hành vi đưa nội dung khiêu dâm lên mạng xã hội.

"Ở đây dù là dàn dựng và không thực sự quan hệ, yếu tố hình ảnh và hành động trong video vẫn bị coi là nội dung khiêu dâm nếu tạo cảm giác kích dục hoặc phản cảm", luật sư nhận định.