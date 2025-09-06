Xác minh danh tính người đàn ông thả 2 tay, phóng xe tốc độ cao

CSGT tỉnh Khánh Hòa xác minh danh tính người đàn ông đi xe máy buông cả hai tay, ngả người ra sau trong lúc đi trên phố đông người.

Chiều 6/9, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho hay đã chỉ đạo cán bộ xác minh danh tính người đàn ông đi xe máy thả 2 tay trên đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 33 giây ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy màu đỏ trên đường Trần Phú, buông cả 2 tay và ngả người ra sau. Thời điểm này, xe máy vẫn đi trên đường với tốc độ cao giữa dòng phương tiện đông đúc.

Người đàn ông đi xe máy ngả người ra sau trong khi xe vẫn di chuyển trên đường.

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bức xúc trước hành vi liều lĩnh của người đàn ông này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý.

Hiện, vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.