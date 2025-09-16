Xác minh giá dịch vụ du lịch 'đắt gấp 3' ở Lô Lô Chải

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc giá dịch vụ du lịch ở thôn Lô Lô Chải "đắt gấp 3 lần", chính quyền xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) lập tổ công tác xác minh.

Toàn cảnh thôn Lô Lô Chải hồi tháng 3. Ảnh: Phạm Tú.

Tối 15/9, trên một hội nhóm du lịch Tuyên Quang xuất hiện bài viết tố "giá cả ở Lô Lô Chải quá chát, đắt gấp 3 lần". Người này cho biết có trải nghiệm du lịch không tốt, vẫn sẽ quay lại Hà Giang vào tháng sau nhưng sẽ không mua bán gì vì lo ngại "tình trạng lừa khách".

Liên quan vấn đề này, sáng 16/9, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu thành lập tổ công tác để kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh. Ngay sau đó, UBND xã ban hành quyết định thành lập tổ công tác gồm 7 thành viên đại diện các ngành liên quan.

Trong sáng cùng ngày, tổ công tác đã làm việc với các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh tại thôn Lô Lô Chải để làm rõ sự việc. Chính quyền sẽ kiểm tra toàn diện hoạt động dịch vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Xã Lũng Cú khẳng định không bao che, không dung túng sai phạm; luôn lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân và du khách; đồng thời kiên quyết bảo vệ uy tín, hình ảnh và môi trường du lịch văn minh, thân thiện tại Lũng Cú.

"Chúng tôi mong cộng đồng mạng và du khách tiếp nhận thông tin khách quan, chờ đợi kết quả kiểm tra chính thức, tránh tin theo những nguồn chưa được kiểm chứng", đại diện xã nói.

Lũng Cú cho biết quyết tâm xây dựng điểm đến an toàn - minh bạch - hấp dẫn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và quảng bá hình ảnh vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Mùa xuân tràn ngập sắc đào ở bản Lô Lô Chải, hồi tháng 3. Ảnh: Phạm Tú.

Bản Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía Bắc cột cờ Lũng Cú (huyện Đồng Văn cũ), được du khách ví như "ngôi làng cổ tích" nhờ phong cảnh và văn hóa đặc trưng của người Lô Lô. Ngay trước hiên nhà, du khách có thể thấy những vạt cải xanh, mái nhà trình tường vách nâu, giàn ngô vàng rực sau hàng rào đá.

Bốn mùa ở Lô Lô Chải đều đẹp. Xuân đến, hoa đào, mận, lê, cúc dại đua nở; hè về, nắng vàng rọi trên những mái ngói âm dương và bờ rào đá xanh.

Dịp Tết Nguyên đán, du khách có thể hòa cùng không khí giao thừa của người Lô Lô, ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh chưng, nhâm nhi chén rượu ngô và nghe chuyện "ăn trộm lộc" đầu năm.

Được công nhận là Làng Văn hóa Du lịch từ năm 2022, Lô Lô Chải hiện có thêm nhiều tiện nghi phục vụ du khách mà vẫn giữ nguyên cảnh quan mộc mạc. Từ Lô Lô Chải, du khách dễ dàng tiếp tục hành trình đến cột cờ Lũng Cú hay cột mốc cực Bắc.