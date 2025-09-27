Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xác minh kẻ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, cố tình ‘húc’ một phụ nữ

  • Thứ bảy, 27/9/2025 12:27 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Cơ quan chức năng TP. Hà Nội đang xác minh kẻ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, cố tình “húc” vào xe máy của một phụ nữ mặc quân phục đang dừng đèn đỏ.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 7 Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc liên quan một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi “húc” vào xe máy của người phụ nữ mặc quân phục đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân (quận Hà Đông cũ).

“Chúng tôi đang tập trung xác minh đối tượng vi phạm, khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin đến cơ quan báo chí”, vị lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 7 cho hay.

Xe may huc phu nu anh 1

Người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm giơ chân định đạp vào xe máy người phụ nữ mặc quân phục tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân, TP. Hà Nội.

Trước đó vào ngày 26/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy mang biển số 29T1 - 09670 không đội mũ bảo hiểm, bấm còi inh ỏi với thái độ “hổ báo”, côn đồ, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

Sự việc được cho là xảy ra lúc 16h41 ngày 26/9, khi người đàn ông “hổ báo” đến ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân (quận Hà Đông cũ, TP. Hà Nội) đã cố tình cho xe “húc” vào phần đuôi xe máy của một người phụ nữ mặc quân phục đang ở sát lề đường dừng đèn đỏ, chớm chuyển sang vàng. Sau đó, kẻ này còn tiếp tục có hành động giơ chân với ý định đạp vào xe máy của người phụ nữ.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ trước hành vi thiếu văn hóa của người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

