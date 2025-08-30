Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xác minh tài xế dừng đỗ xe sai quy định gây tai nạn chết người

Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh tài xế xe tải đỗ tại nơi có biển cấm khiến một người tông vào tử vong, sau đó bỏ đi.

Ngày 30/8, Trạm CSGT Tuy An, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong xảy ra tại Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc.

Xe tải dừng đỗ khu vực có biển cấm.

Trước đó, vào 21h52 ngày 29/8, tại Km1298+300 Quốc lộ 1, anh Nguyễn Minh V. (SN 1999, ở xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) điều khiển xe máy mang BKS 78H1-125.21 theo hướng Nam - Bắc đã va chạm với xe tải BKS 50H-606.37 đang dừng đỗ sát lề đường bên phải.

Vụ va chạm khiến anh Nguyễn Minh V. tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng, thiệt hại tài sản ước khoảng 5 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, anh V. lái xe máy không chú ý quan sát, còn tài xế xe tải tên Nguyễn Trình Anh (SN 1988, ở Gia Lai) đỗ xe tải tại nơi có biển cấm.

Hiện, cơ quan công an đang xác minh về việc sau tai nạn, tài xế Nguyễn Trình Anh không cho xe ở lại hiện trường để giải quyết vụ việc mà lái xe bỏ đi.

