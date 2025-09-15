Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Xác minh TikToker đăng clip khuyên 'đừng lấy vợ Huế và Quảng Trị'

  • Thứ hai, 15/9/2025 16:52 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh, làm rõ nam TikToker đăng tải clip "nói xấu" con gái Huế, Quảng Trị lên mạng xã hội.

Nam TikToker gây bức xúc khi đăng clip với nội dung chỉ trích phụ nữ Huế, Quảng Trị.

Chiều 15/9, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, xác nhận đang xác minh xử lý một TikToker đăng tải clip có nội dung "nói xấu" phụ nữ Huế.

Trước đó, kênh TikTok tên T.T.Đ. có hơn 80.000 lượt theo dõi, 1,2 triệu lượt xem đăng clip quay trên cầu Trường Tiền (TP Huế).

Trong clip, người này vừa đi vừa "khuyên mọi người đừng lấy vợ người Huế và Quảng Trị" vì "dữ dằn, không hiền hậu". Ngoài ra, đoạn clip còn chứa nhiều lời lẽ phản cảm.

Sau khi đăng tải, clip nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ quan điểm cho rằng TikToker có hành vi phân biệt, xúc phạm phụ nữ, đồng thời nhận định việc đăng nội dung này nhằm mục đích câu view, câu like.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, qua xác minh ban đầu, TikToker trên trú tại TP.HCM. Do đó, Sở có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để phối hợp xử lý.

Hiệp sĩ 'Minh cô đơn' nhập viện, được ủng hộ gần 500 triệu đồng

Tài khoản thiện nguyện công khai được mở để ủng hộ tiền chữa bệnh cho "hiệp sĩ làng đại học TP.HCM" đã nhận được số tiền gấp nhiều lần mục tiêu ban đầu.

5 giờ trước

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

https://suckhoedoisong.vn/xac-minh-tiktoker-dang-clip-noi-xau-con-gai-hue-169250915150834491.htm

Theo Hoàng Dũng/Sức khỏe & Đời sống

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

TikToker nói xấu phụ nữ TikToker xử phạt TikToker nói xấu trên mạng

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý