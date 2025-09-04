Xác minh vụ bé gái có nhiều vết bầm trên mặt khi gửi ở cơ sở mầm non

Chủ tịch UBND phường Tiền Phong (Bắc Ninh) giao cho Công an phường làm rõ vụ một cháu bé có nhiều vết bầm tím trên cơ thể tại một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Tiền Phong cho biết ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về cháu Dương Tú V bị bầm tím, xước da ở mặt tại Cơ sở giáo dục mầm non tư thục MX (cơ sở 1) trên địa bàn phường, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong đã yêu cầu cơ quan chức năng của phường chỉ đạo kiểm tra, xác minh vụ việc.

Kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu, khoảng 8h ngày 3/9/2025, chị Đinh Thạch L đưa con gái là cháu Dương Tú V (sinh ngày 26/6/2024) đến gửi tại Cơ sở giáo dục mầm non tư thục MX (cơ sở 1), tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong.

Hình ảnh cháu V với nhiều vết bầm tím trên mặt.

Đến 15h cùng ngày 3/9, khi chị Đinh Thạch L đến đón con, thì phát hiện trên mặt cháu Dương Tú V có nhiều vết bầm tím, nghi vấn bị đánh. Sau đó, gia đình đã đưa cháu Dương Tú V đến cơ sở y tế để khám, kiểm tra. Kết quả xác định cháu Dương Tú V bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má 2 bên, bầm tím vùng trán, xước da, tím vùng lưng bên trái.

Lãnh đạo UBND phường Tiền Phong, cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội phường, đã đến gia đình để hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu bé, động viên gia đình và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình (thời điểm xuống thăm sức khỏe của cháu Dương Tú V ổn định, chơi cùng bố mẹ).

Chủ tịch UBND phường Tiền Phong giao cho Công an phường tiếp tục tiến hành làm việc với các tập thể, cá nhân có liên quan để làm rõ vụ việc, trên cơ sở đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có), sớm ổn định tâm lý cho gia đình cháu Dương Tú V.