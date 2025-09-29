Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xâm hại 'cô chủ nhỏ', nam thanh niên làm thuê lĩnh án 18 năm tù

  • Thứ hai, 29/9/2025 14:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi nghe con gái 5 tuổi nói đau ở bộ phận sinh dục vì bị Thành xâm hại, người mẹ liền báo công an. Qua điều tra, công an xác định đối tượng này đã nhiều lần xâm hại tình dục bé gái.

Ngày 29/9, HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM đã phạt bị cáo Hoàng Văn Thành (20 tuổi, ngụ TP.HCM) 18 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hoàng Văn Thành là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tại thời điểm phạm tội nạn nhân mới hơn 5 tuổi nên cần xử nghiêm.

Xam hai, co chu nho anh 1

Bị cáo Hoàng Văn Thành tại phiên tòa.

Hoàng Văn Thành là người làm thuê cho vợ chồng bà B. (ngụ huyện Hóc Môn cũ) và chơi thân thiết với bé V. (sinh ngày 26/8/2018, con bà B.).

Từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2025, Hoàng Văn Thành nhiều lần xâm hại tình dục bé V. Sau mỗi lần thực hiện hành vi phạm tội, Thành yêu cầu bé V. không được nói cho người khác biết.

Ngày 2/4, bà B. nghe con gái kêu đau ở bộ phận sinh dục và kể cho bà B. biết việc bị Hoàng Văn Thành xâm hại tình dục. Bà B. lập tức trình báo công an, tố cáo hành vi của Thành.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Hoàng Văn Thành đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tân Châu/Tiền Phong

