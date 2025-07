Xăm lên mông thành xu hướng

Từng bị coi là phản cảm, hình xăm ở lưng dưới “tramp stamp” dần trở lại. Tuy nhiên, giờ đâym nhiều người chọn xăm thẳng lên vòng 3, coi đó là biểu tượng gợi cảm và riêng tư.

Hình xăm trên mông được xem là vừa kín đáo, riêng tư vừa quyến rũ, gợi cảm. Ảnh: @iamhalsey

Khi cân nhắc vị trí xăm hình, không ít người muốn chọn nơi gợi cảm nhất trên cơ thể. Hình xăm “tramp stamp”, cách gọi mang hàm ý châm biếm dành cho những hình xăm ở phần lưng dưới từng thịnh hành trong thập niên 1990, dần hồi sinh. Tuy nhiên, thay vì dừng ở ngay phía trên vòng ba, trào lưu hiện tại đẩy hình xăm xuống hẳn phần mông.

Nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng. Mel B, Halsey và Olivia Wilde từng tự tin khoe những hình xăm độc đáo ở vòng ba. Riêng nữ diễn viên Dakota Johnson thậm chí khiến đoàn làm phim Fifty Shades of Grey (50 Sắc Thái) phải tìm diễn viên đóng thế mông do hình xăm của cô quá nổi bật, theo tiết lộ từ nhà quay phim Seamus McGarvey với tờ New York Times.

Hình xăm mông có thể nhỏ, kín đáo như dòng chữ “Hopeless” của Halsey hay hình con rồng trên vòng 3 của Olivia Wilde. Với những người táo bạo hơn, hình xăm có thể phủ kín cả vòng ba, như trường hợp của Cardi B.

Nhiều người nổi tiếng nhiệt tình hưởng ứng, lăng xê trào lưu xăm lên vòng 3. Ảnh: @iamhalsey, @iamcardib.

Vị trí kín đáo được những người không muốn lộ hình xăm trong sinh hoạt hàng ngày ưa chuộng. Chính sự riêng tư này cũng góp phần tăng thêm tính gợi cảm, khiến hình xăm trở thành bí mật chỉ được chia sẻ với người được chọn.

“Đây là một trong những hình xăm yêu thích của tôi, nhưng chẳng ai nhìn thấy”, một người dùng TikTok bình luận.

Nhiều video khác trên TikTok cũng ghi lại cảnh các cô gái đi xăm tên chồng lên vòng ba như một cách bày tỏ tình yêu theo cách hài hước. Một người chia sẻ rằng cô xăm cả “dấu răng thật” của đối phương lên cơ thể, coi đây là dấu ấn cá nhân.

Việc xăm tên người yêu lên vòng ba đang được xem như một minh chứng tình cảm. Ví dụ, Matthew Koma, chồng của ca sĩ Hilary Duff, đã xăm tên vợ lên má mông và đùa trên Instagram: “Chúc bạn may mắn nếu định cãi nhau với vợ trong khi tên cô ấy in rõ trên mông bạn”.

Sự bùng nổ của hình xăm mông diễn ra trong bối cảnh phụ nữ hiện đại bắt đầu ủng hộ những biểu tượng từng bị gắn mác tiêu cực để thể hiện sự tự chủ và cá tính, theo chia sẻ từ thợ xăm Melissa Martell ở Cleveland với tạp chí Allure.

Cách công chúng nhìn nhận hình xăm vòng 3 hiện nay gợi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của “tramp stamp”. Đó là vị trí xăm làm nổi bật phần lưng dưới, tôn vinh tính nữ, sự gợi cảm, thợ xăm Alessandro Melas nhận định trên Pop Sugar.

Hawaro Juul Petersen, người sáng lập Iron & Ink, bổ sung: “‘Tramp stamp’ từng là lựa chọn lý tưởng vì vừa sexy, vừa dễ che giấu nếu cần”. Giờ đây, hình xăm vòng 3 đang nối tiếp tinh thần đó, nhưng theo cách táo bạo hơn.