Xăng cũng xuống cấp khi không sử dụng, xăng pha cồn tuổi thọ ngắn hơn

Xăng không pha Ethanol có thể để trong xe từ 3 đến 6 tháng, tuy nhiên xăng pha cồn như E10 có tuổi thọ chỉ từ 1 đến 3 tháng.

Trong khi phần lớn người dùng ít khi bận tâm đến việc xăng để lâu sẽ hỏng, thì những người sở hữu bộ sưu tập xe hơi khổng lồ lại phải chú ý đến chất lượng của nhiên liệu theo thời gian.

Không riêng dầu nhớt, xăng sử dụng trên các loại xe trang bị động cơ đốt trong cũng xuống cấp theo thời gian và có thể gây hư hỏng động cơ nếu không được bảo quản kỹ.

Xăng cũ có thể tạo ra cặn dính trong động cơ giống như các mảng bám trong động mạch, khiến xe gặp sự cố nếu nằm yên trong thời gian dài. Vậy thực tế xăng có thể giữ chất lượng bao lâu?

Theo các nghiên cứu, xăng không pha Ethanol thường duy trì được từ 3 đến 6 tháng, trong khi các loại xăng pha cồn như E10 có tuổi thọ ngắn hơn, chỉ từ 1 đến 3 tháng theo đánh giá của J.D. Power. Với các loại xăng có chỉ số octane khác nhau, mức độ bền vững cũng thay đổi.

Theo nghiên cứu của J.D. Power, xăng sinh học có pha cồn (Ethanol) có thời gian bảo quản chỉ từ 1 đến 3 tháng, trong khi xăng không có Ethanol có tuổi thọ từ 3 đến 6 tháng.

Xăng RON 87 (theo tiêu chuẩn của Mỹ) bắt đầu xuống cấp sau 3 tháng, trong khi xăng RON 93 có thể giữ được chất lượng đến 9 tháng. Riêng xăng đua, nhờ tinh chế kỹ và có phụ gia đặc biệt, có thể tồn tại đến 2 năm nếu bảo quản cẩn thận.

Ở các dòng xe cổ hoặc siêu xe đời cũ, nguy cơ còn lớn hơn vì vật liệu gioăng cao su và nhựa không được thiết kế để chịu được Ethanol, do đó dễ bị ăn mòn hoặc nứt vỡ. Nếu cất trữ nhiên liệu cho những chiếc Ford Model A hay Bugatti Royale, người chơi xe nên dùng xăng nguyên chất thay vì loại pha cồn.

Do tính chất xuống cấp theo thời gian của xăng, những mẫu xe cổ cần được lựa chọn các loại nhiên liệu phù hợp, do công nghệ lúc bấy giờ không tương thích với xăng sinh học pha cồn.

Để bảo quản xăng lâu hơn, giải pháp tốt nhất là cất giữ trong can nhựa chuyên dụng, kín khí, hạn chế không khí bên trong và đặt ở nơi khô ráo, mát mẻ, tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Chủ xe cũng có thể bổ sung chất ổn định nhiên liệu như STA-BIL hoặc K100 để kéo dài hạn sử dụng đến 2 năm.

Việc khởi động và lái xe định kỳ vài tuần một lần, kết hợp đổ thêm xăng mới, giúp giảm oxy trong bình nhiên liệu và ngăn sự ngưng tụ hơi nước, từ đó bảo vệ động cơ tốt hơn. Người dùng có thể nhận biết xăng đã hỏng qua một số dấu hiệu như mùi chua, màu sắc chuyển từ vàng hổ phách sang cam đậm hoặc thậm chí đặc quánh lại như siro. Khi gặp những biểu hiện này, người dùng tuyệt đối không nên tiếp tục sử dụng.

Người dùng có thể đánh giá chất lượng nhiên liệu thông qua màu sắc, mùi hay độ đặc của xăng. Tuyệt đối không sử dụng các loại nhiên liệu không phù hợp hoặc đã xuống cấp nhằm tránh gây hư hại cho động cơ.

Giá xăng cũng bị ảnh hưởng bởi việc kiểm soát độ bay hơi của nhiên liệu, được đo bằng chỉ số RVP (Reid Vapor Pressure). Xăng có RVP cao, khoảng 12 psi, thường phù hợp với thời tiết lạnh, trong khi loại có RVP thấp thích hợp cho khí hậu nóng.

Luật liên bang Mỹ quy định RVP tối đa là 9 psi trong mùa hè từ 1/6 đến 15/9, còn bang California thậm chí áp đặt mức 7 psi để hạn chế tình trạng bay hơi gây ô nhiễm. Việc thử nghiệm, kiểm soát và điều chỉnh này làm tăng chi phí, góp phần khiến giá xăng leo thang, bên cạnh các yếu tố quen thuộc như thuế và chi phí vận chuyển.

Tuy tưởng chừng như đơn giản, việc lựa chọn và bảo quản xăng phù hợp với từng loại phương tiện giúp chủ xe giảm thiểu nguy cơ hư hỏng động cơ và tốn chi phí sửa chữa.

Tóm lại, xăng không thể giữ mãi mãi nhưng với cách bảo quản đúng và sử dụng chất ổn định, chủ xe có thể kéo dài tuổi thọ của nhiên liệu. Với những người có bộ sưu tập xe, việc chăm sóc định kỳ, nổ máy thường xuyên và bổ sung xăng mới không chỉ giúp nhiên liệu luôn ổn định mà còn giữ cho động cơ vận hành bền bỉ.