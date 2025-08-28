Xavier University: Hành trình du học Mỹ bắt đầu từ lựa chọn đúng đắn

Là một trong những Đại học Công giáo Dòng tên lâu đời nhất nước Mỹ, Xavier University đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Nằm trong top 209 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, Xavier nổi bật với triết lý giáo dục toàn diện - không chỉ cung cấp nền tảng học thuật vững chắc, mà còn chú trọng bồi dưỡng đạo đức, tinh thần cống hiến và khả năng thích ứng trong thế giới toàn cầu hóa.

Trường Đại học Xavier University tại Ohio (Mỹ).

Với quy mô dưới 7.000 sinh viên và tỷ lệ sinh viên - giảng viên là 12:1, Xavier tạo điều kiện để người học nhận được sự quan tâm cá nhân hóa trong suốt quá trình phát triển. Sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức chuyên ngành, mà còn được định hướng kỹ năng mềm, tư duy phản biện và trách nhiệm cộng đồng - những yếu tố ngày càng được coi trọng trong thị trường lao động hiện đại.

Trường khuyến khích học tập gắn liền trải nghiệm thực tế, thể hiện qua hơn 150 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên hoạt động năng động. Từ các cuộc thi như “AMA Pinnacle Awards” cho sinh viên marketing, hội thảo nghiên cứu “Big East” với sinh viên tâm lý học đến cuộc thi “An ninh mạng cấp quốc gia”, dự án nghiên cứu sinh học cùng NASA... sinh viên Xavier liên tục được thử thách và nâng cao năng lực thực tiễn.

Không chỉ giới hạn trong khuôn viên đại học, sinh viên Xavier còn được tiếp cận môi trường nghề nghiệp sôi động nhờ vị trí đắc địa tại thành phố Cincinnati thuộc bang Ohio - nơi quy tụ hơn 2 triệu dân và là trụ sở của nhiều tập đoàn lớn như Procter & Gamble, Kroger, Fifth Third Bank hay Children’s Hospital.

Nhờ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc trong quá trình học, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối thông qua cộng đồng cựu sinh viên toàn cầu hơn 74.000 người. Vì vậy, tỷ lệ sinh viên có việc làm, học lên cao hoặc ổn định công việc trong 6 tháng sau tốt nghiệp của trường đạt tới 98%.

Cincinnati thuộc bang Ohio - một thành phố cởi mở và thân thiện với sinh viên nước ngoài.

Một điểm cộng đáng kể khác của Xavier là chương trình thực tập và trao đổi phong phú tại hơn 30 quốc gia gồm Pháp, Anh, Đức... giúp sinh viên mở rộng hiểu biết văn hóa, tăng cường kỹ năng ngôn ngữ và khả năng hội nhập toàn cầu. Đây là cơ hội đặc biệt phù hợp những sinh viên năng động, yêu thích khám phá và có định hướng nghề nghiệp đa quốc gia.

Xavier có chương trình học quốc tế phong phú tại hơn 30 quốc gia.

Ngoài ra, Xavier luôn chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện và hòa nhập, đặc biệt đối với sinh viên quốc tế. Với sinh viên đến từ hơn 40 quốc gia, trường tạo nên cộng đồng đa văn hóa, nơi sự khác biệt được tôn trọng và hỗ trợ tận tình.

Các bộ phận như Academic Advisor (cố vấn học tập), Career Coach (định hướng nghề nghiệp), Care Manager (chăm sóc tinh thần) cùng Trung tâm Giáo dục Quốc tế (CIE) - hỗ trợ từ thủ tục visa đến tìm việc làm thêm - đảm bảo sinh viên luôn có người đồng hành trong suốt quá trình học tập, sinh sống tại Mỹ.

Trung tâm Giáo dục Quốc tế (CIE) tại Xavier University.

Về chi phí, Xavier là một trong những trường tư thục có mức học phí hợp lý so với mặt bằng chung tại Mỹ, đặc biệt khi kết hợp học bổng đầu vào hấp dẫn 20.000- 30.000 USD /năm (khoảng 527-790 triệu đồng) dành cho sinh viên quốc tế, bao gồm cả sinh viên Việt Nam. Sự hỗ trợ tài chính vừa giúp giảm nhẹ gánh nặng chi phí, vừa mang đến cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao.

Trần Hà Tuấn Kiệt, sinh viên ngành khoa học máy tính tại Xavier, chia sẻ học bổng này đã giúp bản thân hiện thực hóa giấc mơ du học Mỹ. Trong quá trình học tập tại đây, nam sinh còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các giảng viên. Tuấn Kiệt cho biết: “Khi mới sang, mình gặp không ít khó khăn về tiếng Anh và kỹ năng thuyết trình. May mắn là các thầy cô ở đây luôn chủ động hỗ trợ mình trong việc đăng ký khóa bổ trợ. Nhờ đó, mình dần tự tin và học tập hiệu quả hơn rất nhiều”.

Trần Hà Tuấn Kiệt - sinh viên Xavier University cùng chị Vũ Phương Nga - đại diện tuyển sinh của trường tại khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ là nơi học tập, Xavier còn nuôi dưỡng ước mơ và định hình tương lai của những người trẻ. Với chất lượng giảng dạy hàng đầu, mạng lưới nghề nghiệp vững chắc, cộng đồng hỗ trợ toàn diện và các chương trình học bổng hào phóng, Xavier University đang mở rộng cánh cửa du học Mỹ cho sinh viên Việt Nam theo cách bền vững, thiết thực. Kỳ tuyển sinh 2026 đã chính thức mở cửa. Đây được xem là cơ hội để người trẻ khởi đầu hành trình vươn ra thế giới.