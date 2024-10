Xây dựng phong cách Naturalist intelligence với beauty blogger Hà My

Dàn beauty blogger hội ngộ tại sự kiện Science Maison L'Oréal Paris

0

Hà My, Kha Duy Lê, Chloe Nguyễn, An Phương… cùng nhiều gương mặt nổi tiếng đã tham dự sự kiện Science Maison L'Oréal Paris tại The Landmark 81.