Xe bay rơi khi vừa cất cánh, giấc mơ 'taxi bay' có đang quá mạo hiểm?

Sự cố 2 xe bay va chạm và rơi xuống mặt đất dấy lên nghi ngờ liệu “taxi bay” có thực sự sẵn sàng cho tương lai?

Trong buổi tổng duyệt cho Triển lãm Hàng không Changchun 2025 tại Trung Quốc, hai chiếc eVTOL của Xpeng Aeroht đã va chạm và rơi xuống đất hôm 16/9. Ít nhất một hành khách bị thương và được đưa đến bệnh viện, hiện không nguy hiểm đến tính mạng.

Xpeng Aeroht, đơn vị xe bay của Xpeng thành lập năm 2013, đang phát triển nhiều dòng phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL). Năm ngoái, sản phẩm Land Aircraft Carrier (LAC) từng gây chú ý khi bay trình diễn công khai và nhận hơn 2.000 đơn đặt hàng, giá khoảng 280.940 USD .

Hai chiếc eVTOL va chạm trên bầu trời và rơi thẳng xuống mặt đất ngay trong buổi tổng duyệt sự kiện. Ảnh: CarnewsChina.

Ngày 11/9 vừa qua, mẫu này cũng được cấp phép bay thử tại UAE. Các mẫu eVTOL của Xpeng có thể vận hành tự động hoặc điều khiển thủ công, bay ở độ cao 300-500 m và hỗ trợ 5-6 chuyến mỗi lần sạc.

Dù may mắn là không có khán giả nào bị ảnh hưởng, vụ tai nạn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc đảm bảo an toàn bay cho một công nghệ còn non trẻ, vốn đang được kỳ vọng sẽ trở thành phương tiện di chuyển mới trong tương lai.