Xe cấp cứu chở bệnh nhân về quê thu 21 triệu đồng, Sở Y tế vào cuộc

Ngay sau sự việc, Giám đốc sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh ý kiến phản ánh của công dân.

Ngày 26/8, mạng xã hội lan truyền bài đăng của chị N.A.T. (trú tại xã Hiệp Lực, Thái Nguyên) phản ánh gia đình phải trả 21 triệu đồng cho chuyến xe cấp cứu chở bố từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

Chị T. cho biết bố chị là ông N.V.T. bất ngờ đổ bệnh vào ngày 15/8, không ăn uống được và rơi vào tình trạng nguy kịch. Ông T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, sau đó chuyển lên khoa Hồi sức tích cực để điều trị.

Sau 4 ngày nhưng sức khỏe không cải thiện, gia đình xin đưa ông về quê để tiện chăm sóc và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Khi hỏi chi phí vận chuyển, ban đầu bệnh viện cho biết "chỉ vài triệu đồng". Tài xế xe cấp cứu cũng trấn an: "Cứ yên tâm, tính theo km, không lo bị thu cao".

Khoảng 12h20 ngày 19/8, xe xuất phát từ Bắc Ninh, đến 16h cùng ngày thì về tới nhà ở Thái Nguyên, quãng đường khoảng 200 km. Khi đến nơi, tài xế báo tổng chi phí 22 triệu đồng, trong đó có 4 triệu đồng tiền bác sĩ đi kèm. Sau khi "giảm giá", gia đình phải thanh toán 21 triệu.

Gia đình chị T. rất bất ngờ, nhưng bố đang nguy kịch nên vẫn chấp nhận trả tiền.

Hai ngày sau, ông T. qua đời. Trong lúc tổ chức tang lễ, nhiều người thân và hàng xóm bày tỏ bức xúc, cho rằng mức phí quá cao và khuyên chị T. báo công an. Chị quyết định đăng câu chuyện lên mạng xã hội để tham khảo ý kiến cộng đồng.

Bài viết nhanh chóng lan truyền. Tối 25/8, tài xế liên hệ với gia đình, mang đến nhà 16 triệu đồng. "Họ nói hoàn lại 15 triệu, giữ lại 1 triệu coi như tiền phúng viếng bố tôi. Gia đình tôi không muốn làm căng nên đồng ý nhận lại", chị Tuyết cho biết.

Trước phản ánh trên, ngày 26/8, bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, đã ký văn bản khẩn gửi Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc. Sở Y tế cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm. Báo cáo kết quả phải gửi về Sở trước ngày 28/8.