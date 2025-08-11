Xe chở đoàn 20 khách Việt gặp tai nạn ở Malaysia

Chiếc xe vận chuyển 20 khách Việt Nam đâm 2 ô tô khác khi di chuyển xuống dốc từ cao nguyên Genting (Malaysia). Không có thương vong.

Hiện truờng chiếc xe buýt du lịch chở đoàn khách Việt Nam đâm vào giải phân cách trên cao nguyên Genting ngày 10/8. Ảnh: Sở Cứu hỏa và cứu nạn Malaysia.

Ngày 10/8, tờ The Star dẫn lời cảnh sát trưởng bang Pahang, ông Datuk Seri Yahaya Othman, về vụ tai nạn liên quan đến một chiếc xe khoảng 45 chỗ do tài xế địa phương điều khiển, hướng từ cao nguyên Genting, nằm trên đỉnh núi Titiwangsa, cách Kuala Lumpur khoảng 50 km.

Ông cho biết thời điểm xảy ra tại nạn, trên xe có 21 người bao gồm 20 hành khách và 1 hướng dẫn viên. Toàn bộ là công dân Việt Nam.

"Xe mất kiểm soát trước khi đâm vào phía sau một chiếc ô tô và một chiếc xe mẫu MPV. Cả ba chiếc văng vào lề đường. Tất cả hành khách đều an toàn", vị cảnh sát trưởng cho hay.

Trong khi đó, người lái xe bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện Bentong.

Một phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Pahang cho biết lộ trình của xe chở đoàn khách từ cao nguyên Genting đến hang Batu ở Gombak.

Đây không phải là tai nạn xe đầu tiên tại cao nguyên Genting. Trước đó, một vụ tai nạn có một số tình tiết tương tự, song nghiêm trọng hơn cũng xảy ra tại cung đường này vào 29/6/2024.

Thời điểm đó, tài xế điều khiển chiếc xe buýt chở 21 người, trong đó có 18 khách Trung Quốc, bị trượt tay lái, đâm vào giải phân cách dẫn đến xe bị lật nghiêng. Vụ việc khiến 2 người tử vong. Khi xảy ra tai nạn, người tái xế được xác định không có giấy phép lái xe.

Bộ Giao thông Malaysia cho biết đơn vị rà soát quy trình cấp phép và kiểm tra mức độ an toàn của các xe du lịch.