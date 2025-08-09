Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

'Xe chủ tịch' Lexus LBX Morizo RR Original Edition giới hạn 100 chiếc

  • Thứ bảy, 9/8/2025 09:34 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Lexus LBX Morizo RR Original Edition mô phỏng theo mẫu xe cá nhân của chủ tịch Akio Toyoda, giới hạn 100 chiếc với mức giá hơn 49.400 USD.

lexus, toyota, lbx, lexus lbx, Akio Toyoda, LBX Morizo RR, morizo, lexus LBX Morizo RR, Original Edition, nhat, nhat ban anh 1

Lexus đã chính thức ra mắt mẫu SUV hạng B hiệu năng cao LBX Morizo RR Original Edition tại thị trường Nhật Bản. Chiếc xe được lấy cảm hứng từ mẫu LBX Morizo RR Concept 2024, vốn thuộc sở hữu của chủ tịch Toyota Akio Toyoda.
lexus, toyota, lbx, lexus lbx, Akio Toyoda, LBX Morizo RR, morizo, lexus LBX Morizo RR, Original Edition, nhat, nhat ban anh 2lexus, toyota, lbx, lexus lbx, Akio Toyoda, LBX Morizo RR, morizo, lexus LBX Morizo RR, Original Edition, nhat, nhat ban anh 3

Chiếc xe chỉ có duy nhất màu sơn ngoại thất xám ánh kim Sonic Chrome, đi kèm một số chi tiết ngoại thất như viền lưới tản nhiệt, kẹp phanh... màu vàng.
lexus, toyota, lbx, lexus lbx, Akio Toyoda, LBX Morizo RR, morizo, lexus LBX Morizo RR, Original Edition, nhat, nhat ban anh 4

Lexus LBX Morizo RR Original Edition sở hữu nội thất theo ngôn ngữ thiết kế "Tazuna" từ mẫu concept LF-30 Electrified, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 9.8 inch.
lexus, toyota, lbx, lexus lbx, Akio Toyoda, LBX Morizo RR, morizo, lexus LBX Morizo RR, Original Edition, nhat, nhat ban anh 5lexus, toyota, lbx, lexus lbx, Akio Toyoda, LBX Morizo RR, morizo, lexus LBX Morizo RR, Original Edition, nhat, nhat ban anh 6

Nội thất phiên bản đặc biệt này mô phỏng đúng với mẫu xe ra mắt tại Tokyo Auto Salon 2024 với chất liệu da màu nâu Ochre kết hợp dây đai an toàn màu vàng.
lexus, toyota, lbx, lexus lbx, Akio Toyoda, LBX Morizo RR, morizo, lexus LBX Morizo RR, Original Edition, nhat, nhat ban anh 7

Trái tim của Lexus LBX Morizo RR Original Edition là khối động cơ 3 xy-lanh turbo dung tích 1.6L mang mã G16E-GTS, sản sinh công suất tối đa 305 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp.
lexus, toyota, lbx, lexus lbx, Akio Toyoda, LBX Morizo RR, morizo, lexus LBX Morizo RR, Original Edition, nhat, nhat ban anh 8

Phiên bản đặc biệt này chỉ sản xuất giới hạn 100 chiếc, trong đó 70 chiếc được bán trước thông qua các đại lý Lexus tại Nhật Bản. 30 chiếc còn lại sẽ được phân phối thông qua phương thức rút thăm.
lexus, toyota, lbx, lexus lbx, Akio Toyoda, LBX Morizo RR, morizo, lexus LBX Morizo RR, Original Edition, nhat, nhat ban anh 9

Lexus LBX Morizo RR Original Edition có mức giá 7,3 triệu yen (khoảng 49.400 USD), cao hơn mức giá khởi điểm của phiên bản tiêu chuẩn là 6,5 triệu yen (khoảng 44.000 USD).

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Lexus LBX Morizo RR bản 'chủ tịch' sắp được ra mắt

Theo một số nguồn tin, Toyota chuẩn bị ra mắt phiên bản đặc biệt Lexus LBX Morizo RR Original Edition, vốn mô phỏng theo chiếc xe cá nhân của chủ tịch Akio Toyoda.

08:24 8/7/2025

Lexus IS 500 Climax Edition giới hạn 500 chiếc tại Nhật Bản

Tương tự phiên bản IS 500 Ultimate Edition tại Mỹ, Lexus IS 500 Climax Edition là lời chia tay của thương hiệu dành cho động cơ V8 trên mẫu sedan cỡ nhỏ IS.

07:29 21/6/2025

Bán tải Toyota Hilux thế hệ mới lộ ảnh - thiết kế đã bớt 'quê'

Thế hệ thứ 9 của mẫu bán tải Toyota Hilux sẽ được có tên gọi là Hilux Travo, sở hữu thiết kế ngoại thất và nội thất trẻ trung và năng động hơn.

10:25 5/8/2025

Việt Hà

Ảnh: Toyota

lexus toyota lbx lexus lbx Akio Toyoda LBX Morizo RR morizo lexus LBX Morizo RR Original Edition nhật nhật bản Toyota Lexus lexus toyota lbx lexus lbx Akio Toyoda LBX Morizo RR morizo lexus LBX Morizo RR Original Edition nhật nhật bản

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý