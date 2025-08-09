'Xe chủ tịch' Lexus LBX Morizo RR Original Edition giới hạn 100 chiếc

Lexus đã chính thức ra mắt mẫu SUV hạng B hiệu năng cao LBX Morizo RR Original Edition tại thị trường Nhật Bản. Chiếc xe được lấy cảm hứng từ mẫu LBX Morizo RR Concept 2024, vốn thuộc sở hữu của chủ tịch Toyota Akio Toyoda.

Chiếc xe chỉ có duy nhất màu sơn ngoại thất xám ánh kim Sonic Chrome, đi kèm một số chi tiết ngoại thất như viền lưới tản nhiệt, kẹp phanh... màu vàng.

Trái tim của Lexus LBX Morizo RR Original Edition là khối động cơ 3 xy-lanh turbo dung tích 1.6L mang mã G16E-GTS, sản sinh công suất tối đa 305 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp.

Phiên bản đặc biệt này chỉ sản xuất giới hạn 100 chiếc, trong đó 70 chiếc được bán trước thông qua các đại lý Lexus tại Nhật Bản. 30 chiếc còn lại sẽ được phân phối thông qua phương thức rút thăm.

