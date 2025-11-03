Xe concept tại triển lãm Tokyo - bớt 'mơ mộng', thêm thực dụng

Không chỉ độc đáo về thiết kế, những concept xe điện năm nay còn phổ thông hơn và gần với phiên bản thương mại hơn.

Những kỳ triển lãm trước, các hãng xe cũng mang đến các mẫu ôtô ý tưởng (concept) nhưng đa phần chỉ nhằm phản ánh ngôn ngữ thiết kế mới, hay các sáng tạo của tương lai. Tuy nhiên năm nay, gần như vedette ở mỗi gian hàng, là một mẫu concept mang sắc thái hoàn toàn khác, thực tế hơn và có định hướng thương mại rõ ràng hơn.

Honda 0 Series

Tại JMS 2025, Honda mang bộ sưu tập 0 Series đến với 3 concept chính gồm Honda 0 Alpha, 0 SUV và 0 Saloon. Các mẫu xe dự kiến mở bán tại thị trường Nhật Bản từ năm 2028, hướng đến đa dạng tệp khách hàng, từ người trẻ đến nhóm khách hàng doanh nhân yêu thích công nghệ.

Trong đó, chiếc 0 Alpha được định vị ở nhóm tiêu chuẩn, sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới với nhiều đường vuông góc, đầu xe hạ thấp trong khi phần đuôi được cắt cụt kiểu wagon.

Các mẫu xe trong 0 Series có thiết kế gây tranh cãi. Ảnh: Phong Vân.

Chiếc 0 SUV cũng mang thiết kế khá tương tự, định vị ở phân khúc cao hơn. Điểm nhấn của toàn bộ sản phẩm dòng 0 Series là phần đuôi với dải đèn hậu dáng chữ U, cụm đèn pha công nghệ pixel.

Nhiều người không đánh giá cao thiết kế đuôi xe trên những mẫu concept này. Tuy nhiên, đây là các sản phẩm của tương lai, và việc thời điểm đó liệu đây có phải là thiết kế được yêu thích hay không vẫn còn chờ thời gian trả lời.

Giá bán của các sản phẩm của dòng 0 Series chưa được tiết lộ. Trong đó, chiếc 0 SUV dự kiến có giá khởi điểm khoảng 80.000 USD .

Mitsubishi Elevance Concept

Mitsubishi mang concept SUV cỡ lớn mang tên Elevance đến sự kiện. Đây được đánh giá là mẫu xe có khả năng thương mại cao, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm công nghệ.

Toàn bộ khu vực ngoại thất của Elevance đều mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc, từng xuất hiện trên Xforce hay Destinator. Điểm đặc biệt của mẫu concept này là bề mặt trần kính cùng các công nghệ trong nội thất, khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm phổ thông cùng nhà.

Thiết kế đầu và đuôi của Mitsubishi Elevance concept. Ảnh: Phong Vân.

Nhiều khả năng mẫu xe được trang bị 4 motor điện độc lập, kết hợp cùng máy xăng để biến đây thành một chiếc "chuyên cơ mặt đất" PHEV. Và có thể công nghệ kiểm soát toàn phần super All-wheel Control đặc trưng của Mitsubishi cũng được áp dụng trên bản thương mại của Elevance.

Giá bán và thời gian ra mắt bản thương mại của mẫu concept này vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên nhìn vào cách thiết kế cũng như các công nghệ bên trong khoang lái, có thể thấy Mítusbishi đang cố gắng mở đường, tái tạo hình ảnh thương hiệu trở nên cao cấp hơn thông qua các dòng xe mới.

BYD Racco

Racco, mẫu kei-car chạy điện từ Trung Quốc, có thể xem là sản phẩm mang nhiều tầm nhìn chiến lược nhất được BYD trưng bày tại JMS 2025. Mẫu xe có kích thước đạt chuẩn kei-car Nhật, thiết kế đơn giản với cửa trượt.

BYD Racco nhiều khả năng sẽ đến Việt Nam trong tương lai. Ảnh: Phong Vân.

Thậm chí, BYD đã sẵn sàng công bố động cơ của "concept" này ngay tại sự kiện, với pin LFP Blade 20 kWh, cho phạm vi hoạt động 180 km/lần sạc. Hãng hứa hẹn thời gian ra mắt của Racco tại Nhật vào năm sau, cùng với giá bán thấp phù hợp phân khúc.

Đây được xem là sản phẩm thăm dò thị trường của BYD với các nước ngoài Trung Quốc. Nhiều khả năng khi Racco ghi được dấu ấn tại Nhật, mẫu xe sẽ tiếp tục được BYD mang đến các thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam, cạnh tranh trong nhóm xe đô thị cỡ nhỏ.

Honda Super-ONE Prototype

Ngoài BYD, Honda cũng mang một mẫu kei-car đến triển lãm. Đây là bản tiền sản xuất của concept Super EV từng được giới thiệu vào tháng 6. Mẫu xe mini này mang thiết kế bóng bẩy hơn Racco, đã được bổ sung các trang bị nội thất, chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt.

Dù chưa được công bố thông tin về sức mạnh động cơ, nhiều khả năng Super-ONE sẽ mạnh hơn 154 mã lực, với phạm vi hoạt động tối đa đến 220 km mỗi lần sạc nhờ gói pin 35,5 kWh.

Mẫu kei-car dự kiến bán vào năm sau của Honda. Ảnh: Phong Vân.

Mẫu xe cũng bắt đầu được mở bán vào năm sau, dự kiến tạo ra cuộc đua sôi nổi tại đất nước hoa anh đào cùng BYD Racco. Nếu 2 mẫu xe đều được mang đến Việt Nam, phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ sẽ càng trở nên nóng hơn, cùng với VinFast VF 3 hay Wuling Mini EV.

Suzuki Vision e-Sky

Không đứng ngoài cuộc chơi, chiếc kei-car chạy điện của Suzuki cũng góp mặt. Đây là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ dự kiến được ra mắt vào năm sau.

Khác với đồng hương, concept Vision e-Sky trở nên hiện đại hơn với cụm đèn trước, sau được tinh chỉnh, mâm xe ốp kín. Chiều dài của Vision e-Sky chỉ khoảng 3.400 mm, vừa đủ để xoay chuyển trong phố.

Suzuki Vision e-Sky được giới thiệu tại JMS 2025. Ảnh: Phong Vân.

Các trang bị động cơ của Vision e-Sky chưa được công bố. Tuy nhiên theo đại diện Suzuki, mẫu xe cỡ nhỏ có thể di chuyển được 270 km trước khi tái sạc. Thời gian ra mắt bản thương mại cũng như giá bán của mẫu xe vẫn chưa được công bố.