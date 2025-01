Xe đẹp dưới 800 triệu đồng cho phái nữ du xuân

Hyundai Elantra là mẫu sedan được định vị ở nhóm xe cỡ C. So với những mẫu xe cùng phân khúc, Elantra thu hút phái nữ nhờ thiết kế hiện đại và thời trang. Trước đó, xe được bán với giá dao động 599-799 triệu đồng tùy phiên bản. Sau nhiều đợt điều chỉnh, giá bán của mẫu sedan cỡ C hiện là 569-769 triệu đồng.