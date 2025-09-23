Xe điện 3 bánh của hãng Pháp - chạy tối đa 120 km/h, sạc đầy đi 160 km

|
Hãng xe Cixi của Pháp cho biết đang phát triển mẫu xe điện 3 bánh mang tên Vigoz, với thiết lập 2 bánh trước và một bánh ở trục sau. Người dùng có thể sử dụng bàn đạp khi điều khiển xe, tương tự khi cầm lái xe đạp trợ lực điện.
|
Cixi Vigoz có kích thước khá tương đồng loạt xe đô thị siêu nhỏ phổ biến tại châu Âu như Mobilize Duo, Citroen Ami, Fiat Topolino và Microlino. Tuy nhiên, tốc độ tối đa 120 km/h giúp Cixi Vigoz được xếp vào hạng L5, đủ tiêu chuẩn lưu thông trên tất cả tuyến đường công cộng ở Pháp, bao gồm đường cao tốc.
|
"Trái tim" của Cixi Vigoz là hệ thống đạp không xích PERS, cho phép người điều khiển sử dụng chân để tăng tốc hoặc phanh một cách tự nhiên hơn. Lực cản bàn đạp cũng có thể tùy biến để phù hợp sở thích từng người.
|
Chiếc xe điện 3 bánh được trang bị gói pin dung lượng 22 kW đặt dưới sàn xe, cho phép vận hành trên quãng đường tối đa 160 km.
|
Việc sử dụng phanh tái tạo hay lực đạp mạnh hơn có thể giúp cải thiện phạm vi hoạt động. Theo thông tin do hãng cung cấp, Cixi Vigoz mất khoảng 6 giờ để nạp đầy dung lượng gói pin khi sạc bằng ổ điện dân dụng.
|
Cixi cho biết Vigoz sở hữu cơ chế nghiêng chủ động, giúp cải thiện khả năng vận hành. Thân xe có tính khí động học với khoang lái kín, bảo vệ hành khách khỏi các tác động ngoại cảnh. Một số trang bị đáng chú ý khác bao gồm đèn LED, cần gạt nước, khoang hành lý mở có dây đai...
|
Cixi Vigoz bố trí 2 ghế ngồi, toàn bộ đều trang bị dây đai an toàn 3 điểm. Hàng ghế sau có móc ISOFIX để cố định ghế trẻ em. Chiếc xe 3 bánh không trang bị vô lăng, người lái sẽ điều hướng xe bằng tay nắm có tích hợp phanh.
|
Nhà sản xuất cam kết Cixi Vigoz có thể sử dụng trong ít nhất 15 năm trước khi được tái chế hay thải loại. Khung gầm chắc chắn, vỏ xe có thể thay thế, phụ tùng dễ sửa chữa là những yếu tố hỗ trợ cho niên hạn này, bên cạnh các bản cập nhật OTA được thực hiện trực tuyến.
|
Hiện, Cixi Vigoz chưa chính thức có mặt trên thị trường. Người dùng cũng không thể mua, do mẫu xe điện 3 bánh này chỉ phân phối dưới hình thức cho thuê. Chi phí thuê Cixi Vigoz cũng như thông số kỹ thuật chi tiết hơn sẽ được tiết lộ tại thời điểm ra mắt.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.