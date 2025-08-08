Xe điện bị sét đánh liên tục 3 lần sẽ ra sao?

Một chiếc xe điện tại Trung Quốc vừa trải qua 3 lần sét đánh khi di chuyển, vậy liệu người dùng ngồi bên trong và toàn bộ xe có bị ảnh hưởng gì hay không?

Một chiếc BYD Song Plus EV đã bị sét đánh 3 lần liên tiếp khi đang di chuyển qua khu dịch vụ Tieshan ở Bắc Hải, Quảng Tây (Trung Quốc).

Camera hành trình từ các xe gần đó ghi lại toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng, với những tia chớp và hồ quang điện liên tiếp giáng xuống nóc xe. Dù chịu “đòn” điện cực mạnh, chủ xe vẫn an toàn tuyệt đối và hệ thống “3 điện” quan trọng (pin, bộ điều khiển điện, động cơ) vẫn hoạt động bình thường.

Sự cố xảy ra khi sét nhiều lần đánh trúng khu vực giá nóc của chiếc Song Plus, tạo ra các hồ quang điện rõ rệt sau mỗi cú đánh.

Theo các kỹ thuật viên từ đại lý BYD, được trích dẫn bởi truyền thông Trung Quốc Sanyan Tech, kiểm tra kỹ thuật cho thấy không có dấu hiệu đoản mạch ở pin, bộ điều khiển hay động cơ. Chỉ có hai vết cháy do sét trên nóc xe, còn ngoại thất gần như nguyên vẹn.

Chiếc xe điện gần như nguyên vẹn sau sự cố, chỉ xuất hiện vài vết móp và trầy xước ở giá nóc. Ảnh: CarnewsChina.

Các chuyên gia giải thích, khoang lái của ô tô thân kim loại kín đóng vai trò như “lồng Faraday”, giúp dẫn toàn bộ dòng điện sét chạy dọc thân xe xuống đất. Người bên trong ở cùng điện thế với vỏ xe nên không bị giật điện. Lời khuyên là tuyệt đối không xuống xe ngay sau khi bị sét đánh, mà nên chờ chuyên gia kiểm tra.

Nếu đang lái xe giữa giông bão và gặp sét đánh, nên tắt toàn bộ thiết bị điện, rút ăng-ten, đóng kín cửa sổ để xe thành một không gian khép kín. Trừ khi có hỏa hoạn hoặc nguy hiểm tính mạng, hãy ngồi yên trong xe ít nhất 30 phút sau tiếng sấm cuối cùng trước khi rời đi.