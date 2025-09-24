Xe điện Ferrari xuất hiện, thiết kế 'khó hiểu'

Hình ảnh lái thử của mẫu xe điện mới từ Ferrari khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi gần như khác hẳn bản concept ban đầu.

Những hình ảnh rò rỉ trước đây về chiếc Ferrari chạy điện hóa ra chỉ là “bẫy thị giác”. Hãng xe Italy từng thử nghiệm trên khung gầm với thân Maserati Levante. Giờ đây, nguyên mẫu gần hoàn thiện xuất hiện trên đường phố Italy với lớp ngụy trang dày, hé lộ dáng xe thực sự.

Bộ ảnh do Derek Cornelissen ghi lại cho thấy chiếc EV đầu tiên của Ferrari có tỷ lệ khá lạ mắt, gợi nhớ đến mẫu 250 GT SWB Breadvan thập niên 1960. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định bản thương mại sẽ thanh thoát hơn nhiều.

Các chi tiết giả được bố trí tinh vi như đèn chạy ngày bị làm lệch vị trí, mui và cửa sau che kín để đánh lừa người nhìn.

Bản thương mại của xe điện Ferrari được kỳ vọng sẽ thanh thoát so với bản lái thử. Ảnh: Derek Photography.

So với những nguyên mẫu Levante trước đây, ống xả giả đã biến mất. Ferrari dự kiến ngày 9/10 sẽ giới thiệu “trái tim công nghệ” của mẫu EV, trong khi thiết kế nội thất phải chờ đến đầu 2026. Lễ ra mắt toàn cầu được ấn định vào mùa xuân năm sau, giao xe cuối 2026.

Kích thước thực của xe được cho là nhỏ hơn ảnh chụp, nhưng kính chắn gió lớn hé lộ đây không phải mẫu compact. Một số chi tiết ngụy trang còn cho thấy khả năng xe có cửa sau mở ngược giống Purosangue.

Dù ngoại hình còn khó đoán, Ferrari xác nhận chiếc EV vẫn sẽ mang đến “âm thanh đặc trưng” mô phỏng động cơ xăng. Đây là yếu tố CEO Benedetto Vigna từng nhấn mạnh. Giá bán dự kiến khoảng 590.000 USD , nhưng hãng chưa xác nhận con số này.

Ferrari cũng phủ nhận tin đồn hoãn mẫu EV thứ hai vì thiếu nhu cầu, khẳng định chưa hề công bố thêm sản phẩm điện nào khác.