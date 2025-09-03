Xe điện kế nhiệm Smart ForTwo chốt lịch ra mắt

Smart #2 được xem là mẫu xe kế nhiệm Smart ForTwo - ôtô đô thị cỡ siêu nhỏ khá phổ biến tại châu Âu.

Theo Car News China, xe điện đô thị Smart #2 hợp tác giữa Geely với Mercedes-Benz sẽ ra mắt Trung Quốc vào cuối năm 2026. Mẫu xe này sử dụng công nghệ của Geely, phần thiết kế do Mercedes-Benz phụ trách.

Smart là liên doanh giữa Geely và Mercedes-Benz, được thành lập vào năm 2019. Sau khi bắt tay với một nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, Smart được đánh giá đã “đánh mất bản thân” khi kích thước các dòng xe thương hiệu này ngày càng tăng. Hiện, Smart #1 dài 4.270 mm, Smart #3 dài 4.400 mm còn Smart #5 dài 4.470 mm.

Gần đây, Smart công bố mẫu xe kế nhiệm Smart ForTwo. Mang tên Smart #2, mẫu xe điện này có dáng hatchback 2 cửa, 2 chỗ ngồi, tập trung vào khả năng di chuyển đô thị.

Kích thước của Smart #2 tương đương ForTwo hatchback, dài x rộng x cao lần lượt 2.695 x 1.663 x 1.555 mm, chiều dài cơ sở 1.873 mm.

Tuy nhiên, Smart #2 sở hữu ngoại hình vuông vức hơn so với ForTwo thế hệ thứ 3. Điểm nổi bật gồm kiểu dáng nắp ca-pô, trụ C nghiêng và cánh gió trên nóc.

Chuyên trang Car News China kỳ vọng Smart #2 sẽ được phát triển dựa trên kiến trúc điện toàn cầu của Geely (GEA), vốn được sử dụng trên nhiều mẫu xe khác nhau của tập đoàn, bao gồm Geely Xingyuan đang bán chạy nhất Trung Quốc.

Smart #2 cũng khả năng cao sẽ ra mắt như một mẫu xe thuần điện, giống với các sản phẩm trong danh mục hiện tại của Smart.

Smart #2 được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy doanh số của thương hiệu ôtô đô thị Smart trên toàn cầu cũng như tại Trung Quốc.

Dữ liệu của China EV DataTracker cho thấy trong 7 tháng đầu năm, Smart bán được 16.871 xe tại Trung Quốc, tuy nhiên doanh số nước ngoài của thương hiệu lại không cao như kỳ vọng.