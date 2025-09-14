Xe điện MG 'ế' tại Việt Nam nhưng đắt như tôm tươi ở Trung Quốc

MG4 EV nhận lượng đơn hàng lớn, buộc hãng phải tăng ca gấp để kịp sản xuất xe bàn giao cho khách.

Theo Car News China, thế hệ mới của hatchback thuần điện MG4 EV vừa ra mắt đã nhận được hơn 26.000 đơn đặt hàng chỉ trong 15 ngày, vượt qua năng lực sản xuất ước tính 15.000 xe/tháng.

Để đáp ứng nhu cầu, cơ sở sản xuất của SAIC Passenger Vehicle đã điều chỉnh tăng số lượng ca làm việc lên thành 3, đồng thời khẳng định vẫn ưu tiên duy trì chất lượng sản phẩm.

Hãng xe thuộc tập đoàn SAIC cũng giới thiệu chương trình “Cam kết giao hàng an tâm”. Theo đó, nếu MG4 EV của khách hàng chưa sẵn sàng bàn giao trong vòng 39 ngày kể từ thời điểm xác nhận đơn hàng, MG sẽ bồi thường 50 NDT (khoảng 7 USD ) cho mỗi ngày chậm trễ, tối đa 2.000 NDT, tương đương khoảng 280 USD . Quá trình giao hàng được thực hiện tuần tự theo thứ tự đặt cọc để đảm bảo tính công bằng.

MG4 EV thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại triển lãm ôtô tại Thành Đô (Trung Quốc) hồi cuối tháng 8, gồm 5 phiên bản với giá bán ưu đãi 65.800-99.800 NDT, tương đương 9.140- 13.860 USD . Mẫu hatchback này được trang bị motor điện tích hợp 6 trong một, sản sinh công suất tối đa 160 mã lực cùng tốc độ tối đa 160 km/h.

Hai tùy chọn pin LFP dung lượng 42,8 kWh và 53,9 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa lần lượt 437 km và 530 km, công bố theo chu trình CLTC.

Khi kết nối sạc nhanh, MG4 EV nạp lại 30-80% dung lượng pin trong khoảng 20 phút. Duy nhất phiên bản cao cấp Anxin Edition được trang bị pin thể bán rắn.

MG4 EV sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.395 x 1.842 x 1.551 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Cản trước và sau của mẫu hatchback chạy điện được thiết kế lại, bao gồm logo MG phát sáng, đèn hậu hình mũi tên lấy cảm hứng từ MG Cyberster.

Khoang lái MG4 EV được trang bị hệ thống kết nối thông minh do SAIC đồng phát triển với Oppo. Màn hình giải trí trung tâm có các kích thước 10,25 inch, 12,8 inch hoặc 15,6 inch tùy phiên bản.

MG4 EV sẽ cạnh tranh trong phân khúc ôtô điện cỡ nhỏ tại Trung Quốc cùng các đối thủ như Volkswagen ID.3 (129.888 NDT, tương đương khoảng 18.000 USD ) hay Baojun Cloud (95.800 NDT, khoảng 13.300 USD ).