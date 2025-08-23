Xe điện mới của Huawei gây tranh cãi

Đây không phải lần đầu tiên những tranh cãi xoay quanh giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ của mẫu xe điện mới từ Huawei bị lan truyền trên mạng xã hội.

Mẫu Aito M8 2025 Pure EV Max+ bản 5 chỗ Long Range sắp ra mắt của Huawei bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng sau khi xuất hiện hình ảnh cho thấy tem nhãn trên xe ghi ngày sản xuất là tháng 9, dù hiện tại mới là tháng 8. Phát hiện này làm dấy lên nhiều câu hỏi về tiến độ sản xuất chỉ vài ngày trước khi mẫu xe chính thức trình làng.

Sự việc bùng nổ ngày 20/8, khi blogger ô tô “Đông Xa Lão Vương” đăng trên Weibo hình ảnh được cho là từ trang giới thiệu mẫu xe trên Autohome, cho thấy rõ tem nhãn của một chiếc Aito M8, với tháng sản xuất là 9/2025.

“Trong lúc lướt mạng, tôi vô tình thấy bức ảnh này và thắc mắc, sao nhãn xe lại ghi sản xuất tháng 9 khi giờ mới tháng 8?”, tài khoản này ghi trên trang cá nhân.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, khiến dân mạng nghi ngờ việc một chiếc xe hoàn chỉnh dùng để chụp ảnh quảng bá lại mang ngày sản xuất “tương lai”. Ngày 21/8, tờ Dutenews cho biết hình ảnh tem nhãn này đã bị gỡ khỏi trang Autohome, dù thông tin khác về mẫu xe vẫn còn hiển thị.

Theo kế hoạch, Aito M8 thuần điện sẽ ra mắt chính thức ngày 25/8/2025, với mức giá đặt trước từ 378.000-468.000 NDT (52.000- 65.000 USD ). Trên Autohome, xe được gắn nhãn “Sắp ra mắt”. Tính đến thời điểm đưa tin, Dutenews cho biết chưa liên hệ được với bộ phận chăm sóc khách hàng của Seres, nhà sản xuất dòng Aito, và công ty vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Đây không phải lần đầu Aito M8 gặp lùm xùm về giấy tờ. Tháng 5, một số chủ xe phát hiện sự sai lệch trong giấy chứng nhận xuất xưởng. Dù bản Max+ và Ultra được quảng cáo dùng pin NCM (lithium ternary), giấy chứng nhận lại ghi pin LFP (lithium iron phosphate).

Khi đó, Aito giải thích rằng “một số giấy chứng nhận đã in sai mục loại pin”. Nay, với tranh cãi “ngày sản xuất tương lai”, câu chuyện quanh mẫu xe mới của Huawei lại càng thêm phức tạp.