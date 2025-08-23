Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Xe điện mới của Huawei gây tranh cãi

  • Thứ bảy, 23/8/2025 20:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đây không phải lần đầu tiên những tranh cãi xoay quanh giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ của mẫu xe điện mới từ Huawei bị lan truyền trên mạng xã hội.

Mẫu Aito M8 2025 Pure EV Max+ bản 5 chỗ Long Range sắp ra mắt của Huawei bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng sau khi xuất hiện hình ảnh cho thấy tem nhãn trên xe ghi ngày sản xuất là tháng 9, dù hiện tại mới là tháng 8. Phát hiện này làm dấy lên nhiều câu hỏi về tiến độ sản xuất chỉ vài ngày trước khi mẫu xe chính thức trình làng.

Sự việc bùng nổ ngày 20/8, khi blogger ô tô “Đông Xa Lão Vương” đăng trên Weibo hình ảnh được cho là từ trang giới thiệu mẫu xe trên Autohome, cho thấy rõ tem nhãn của một chiếc Aito M8, với tháng sản xuất là 9/2025.

“Trong lúc lướt mạng, tôi vô tình thấy bức ảnh này và thắc mắc, sao nhãn xe lại ghi sản xuất tháng 9 khi giờ mới tháng 8?”, tài khoản này ghi trên trang cá nhân.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, khiến dân mạng nghi ngờ việc một chiếc xe hoàn chỉnh dùng để chụp ảnh quảng bá lại mang ngày sản xuất “tương lai”. Ngày 21/8, tờ Dutenews cho biết hình ảnh tem nhãn này đã bị gỡ khỏi trang Autohome, dù thông tin khác về mẫu xe vẫn còn hiển thị.

Theo kế hoạch, Aito M8 thuần điện sẽ ra mắt chính thức ngày 25/8/2025, với mức giá đặt trước từ 378.000-468.000 NDT (52.000-65.000 USD). Trên Autohome, xe được gắn nhãn “Sắp ra mắt”. Tính đến thời điểm đưa tin, Dutenews cho biết chưa liên hệ được với bộ phận chăm sóc khách hàng của Seres, nhà sản xuất dòng Aito, và công ty vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Đây không phải lần đầu Aito M8 gặp lùm xùm về giấy tờ. Tháng 5, một số chủ xe phát hiện sự sai lệch trong giấy chứng nhận xuất xưởng. Dù bản Max+ và Ultra được quảng cáo dùng pin NCM (lithium ternary), giấy chứng nhận lại ghi pin LFP (lithium iron phosphate).

Khi đó, Aito giải thích rằng “một số giấy chứng nhận đã in sai mục loại pin”. Nay, với tranh cãi “ngày sản xuất tương lai”, câu chuyện quanh mẫu xe mới của Huawei lại càng thêm phức tạp.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

BYD tiếp tục mở nhà máy ở Đông Nam Á

Sau Thái Lan và Indonesia, BYD quyết định xây dựng nhà máy thứ 3 ở Đông Nam Á, nhằm tránh rủi ro thuế nhập khẩu và tăng sức cạnh tranh.

6 giờ trước

Ảnh thực tế siêu xe McLaren Project: Endurance sẽ đua tại Le Mans

McLaren Project: Endurance sẽ mang thương hiệu này trở lại với thể thức đua sức bền WEC kể từ mùa giải 2027 tại phân hạng Hypercar.

7 giờ trước

Đan Thanh

Xe điện Huawei Trung Quốc Huawei Huawei Aito M8 xe điện Huawei

  • Huawei

    Huawei

    Huawei, tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Hoa Vi, là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2018, Huawei trở thành 1 trong 72 tập đoàn Fortune Global 500 trên tạp chí Fortune. Từ năm 2018, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

    • Thành lập: 1987
    • Sáng lập: Nhậm Chính Phi
    • Trụ sở chính: Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý