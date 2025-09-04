Xe điện mới của Toyota sắp xuất hiện, không chỉ ở Trung Quốc?

Khoảng đầu tư khổng lồ của Toyota tại châu Âu vừa mở ra giấc mơ về dải sản phẩm thuần điện mới ở lục địa già, có thể không chỉ một mà 2 xe.

Toyota vừa đầu tư hơn 680 triệu EUR, tương đương gần 800 triệu USD nhằm mở rộng diện tích nhà máy từ 152.000 m2 lên 173.000 m2, bổ sung dây chuyền sản xuất pin, xưởng sơn và xưởng hàn mới tại Cộng hòa Czech. Số tiền khổng lồ này giúp công suất nhà máy tăng vượt mức 220.000 xe/năm, nhằm chuẩn bị cho sản phẩm mới sắp được sản xuất.

Dù chưa công bố mẫu xe mới sẽ thuộc phân khúc nào, tờ Autocar dự đoán Toyota đang nhắc đến chiến lược “đa lộ trình”, gợi ý đây có thể là xe điện phát triển riêng cho châu Âu dựa trên nền tảng TNGA-B của Yaris.

Nhà máy ở Czech là nơi Toyota đang sản xuất 2 mẫu xe chính là Yaris Hybrid và Aygo X. Nếu khoản đầu tư được tăng lên cùng hàng loạt sự thay đổi dây chuyền sản xuất, nhiều khả năng trong năm sau, 1-2 mẫu xe điện mới của Toyota sẽ ra mắt châu Âu, cạnh tranh cùng Tesla hay BYD.

“Chúng tôi đã chủ động bắt đầu kinh doanh xe điện ở những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất (C, D và E). Thời điểm thích hợp với xe điện cỡ Yaris sẽ đến, nhưng chưa phải bây giờ”, ông Andrea Carlucci, phụ trách sản phẩm và marketing của Toyota châu Âu, chia sẻ với Autocar.

Khoản đầu tư này nhận được khoảng 7,4 triệu USD hỗ trợ từ chính phủ Czech. Thủ tướng Petr Fiala nhận định đây là bước phát triển “có ý nghĩa then chốt” đối với tương lai ngành ôtô trong nước, đồng thời tạo ra 245 việc làm mới.