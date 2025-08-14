Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe điện rẻ nhất của VinFast sẽ được bán ở Ấn Độ?

  • Thứ năm, 14/8/2025 14:05 (GMT+7)
Minio Green được đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Ấn Độ, mở ra khả năng cập bến thị trường này hoặc thậm chí được sản xuất ngay tại nhà máy Tamil Nadu.

Theo trang tin Team BHP, mẫu ôtô điện đô thị Minio Green chuyên dùng chạy dịch vụ của VinFast vừa được phát hiện đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Ấn Độ.

Động thái này nhiều khả năng dẫn đến sự hiện diện của Minio Green tại thị trường đông dân nhất thế giới. Thậm chí, Minio Green cũng có thể sẽ là một trong những mẫu xe được sản xuất ngay tại nhà máy VinFast vừa khánh thành tại Ấn Độ đầu tháng 8.

Minio Green anh 1

Minio Green được đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Ấn Độ. Ảnh: Team BHP.

VinFast Minio Green có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.090 x 1.496 x 1.659 mm, chiều dài cơ sở 2.065 mm. Tại Việt Nam, xe có giá 269 triệu đồng, đang là cái tên rẻ nhất danh mục sản phẩm ôtô điện VinFast.

Minio Green được trang bị một motor điện dẫn động cầu sau, sản sinh công suất tối đa 26,82 mã lực, mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Tốc độ tối đa của Minio Green là 80 km/h.

Gần đây, VinFast thông báo sẽ tăng dung lượng gói pin Minio Green tại Việt Nam lên thành 18,5 kWh, giúp phạm vi hoạt động tối đa đạt mức 210 km, công bố theo chu trình NEDC.

Đợt nâng cấp này cũng bao gồm thay đổi hệ thống điện - điện tử và động cơ điện từ 100 V sang 400 V. Nhờ đó, thời gian nạp lại 10-70% dung lượng pin của Minio Green rơi vào khoảng hơn 30 phút.

Thời gian bàn giao Minio Green cho khách Việt dự kiến vào khoảng tháng 12 năm nay.

Quay trở lại thị trường Ấn Độ, VinFast gần đây khánh thành nhà máy ôtô điện tại thành phố Thoothukudi (bang Tamil Nadu, Ấn Độ). Ban đầu, cơ sở này tập trung lắp ráp 2 mẫu xe điện đô thị VF 6 và VF 7. Công suất ban đầu 50.000 xe/năm, có thể tăng lên thành 150.000 xe/năm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với động thái đăng ký bảo hộ kiểu dáng Minio Green tại Ấn Độ, khả năng cao mẫu ôtô điện đô thị cỡ nhỏ này cũng sẽ sớm được sản xuất tại nhà máy Tamil Nadu, tương tự 2 đàn anh VF 6 và VF 7.

Hiện, chưa rõ thông số kỹ thuật chi tiết cũng như giá bán của Minio Green tại thị trường Ấn Độ.

Phúc Hậu

Minio Green VinFast ôtô điện VinFast nhà máy VinFast Ấn Độ VF 6 VF 7

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

VinFast VF 7 mo ban tai Indonesia hinh anh

VinFast VF 7 mở bán tại Indonesia

17:42 23/7/2025 17:42 23/7/2025 Xe EV

0

VF 7 là sản phẩm thứ 5 được VinFast mang đến thị trường Indonesia, cạnh tranh với các đối thủ chạy điện tại quốc gia này.

