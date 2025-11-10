Xe điện 'ế' tại Việt Nam lại có bản mới

Phiên bản mới của Wuling Bingo vừa được giới thiệu tại quê nhà với thiết kế đặc trung, gia tăng động cơ và phạm vi hoạt động.

Một biến thể mới của mẫu xe Wuling Binguo S (còn được gọi là Bingo S ở nhiều thị trường khác nhau) vừa được tiết lộ. Mẫu xe này sẽ được trang bị bộ pin 52,9 kWh và tuyên bố đạt phạm vi hoạt động 525 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC.

Mẫu xe mới được định vị để cạnh tranh với MG4 EV, một đối thủ có phạm vi hoạt động tương đương và cũng thuộc sở hữu của SAIC.

Bingo S được định vị là một mẫu xe điện cỡ nhỏ tại Trung Quốc, với kích thước tổng thể lần lượt là 4.265 mm (dài), 1.785 mm (rộng) và 1.600 mm (cao), cùng chiều dài cơ sở 2.610 mm. Thiết kế nổi bật với lưới tản nhiệt phía trước kín, cụm đèn pha đa giác với đèn chiếu sáng ban ngày hình chữ "C" và dải đèn hậu kéo dài toàn chiều rộng ở phía sau.

Bên trong cabin, xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch, màn hình cảm ứng trung tâm nổi 12,8 inch, vô lăng ba chấu, cần số điện tử dạng nút xoay và bộ sạc không dây 50 W.

Thiết kế của Binguo S (hay Bingo S) không khác biệt với bản tiêu chuẩn. Ảnh: D-Auto.

Các trang bị tiêu chuẩn bao gồm hệ thống giám sát áp suất lốp, camera lùi, ga tự động (cruise control), chìa khóa Bluetooth, nút khởi động và hệ thống âm thanh 6 loa. Các phiên bản cao cấp hơn còn bổ sung hệ thống camera toàn cảnh, điều chỉnh ghế lái điện, ghế trước có sưởi và gương gập điện.

Hiện tại, Bingo S được cung cấp với hai dung lượng pin gồm 31,9 kWh (phạm vi CLTC 325 km) và 41,9 kWh (phạm vi CLTC 430 km). Cả hai phiên bản đều sử dụng một động cơ điện đơn gắn phía trước, công suất 75 kW và mô men xoắn 180 Nm, kết hợp với pin Lithium sắt Phosphate.

Mẫu xe hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30% đến 80% trong khoảng 35 phút và được trang bị các tính năng an toàn như bốn túi khí, kiểm soát ổn định điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Thiết kế nội thất của mẫu xe hiện đại hơn bản tại Việt Nam, với tone nâu nhạt. Ảnh: D-Auto.

Giá bán cho dòng Bingo S hiện tại dao động từ 66.800 đến 79.800 NDT (tương đương khoảng 9.400 USD đến 11.300 USD ). Hãng vẫn chưa công bố đầy đủ chi tiết chính thức về thời điểm ra mắt hoặc những khác biệt cấu hình cho biến thể mới.

Tại Việt Nam, TMT Motors từng tiết lộ sẽ có đến 4 phiên bản Wuling Bingo ra mắt khách Việt, bao gồm một biến thể SUV. Tuy nhiên tính đến hiện tại, chỉ 2 phiên bản Bingo hatchback đang được mở bán, gồm Bingo 333 km có giá 399 triệu và phiên bản 410 km có giá 469 triệu đồng. Cũng giống như đàn em Wuling MiniEV, Bingo không phải một sản phẩm ghi nhận thành công tại thị trường Việt.