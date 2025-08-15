Xe Hàn mất hút trong top bán chạy, ôtô điện áp đảo

Mitsubishi Xpander với 1.553 xe bán ra trong tháng 7 không còn quá "bùng nổ" như giai đoạn trước nhưng cũng đang dẫn đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ, đồng thời giữ được một vị trí trong top 10 bán chạy. Mitsubishi Xpander hiện được bán với 4 phiên bản, giá từ 560 triệu đến 698 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.