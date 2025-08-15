Xe Hàn mất hút trong top bán chạy, ôtô điện áp đảo

|
VinFast VF 3 tiếp tục dẫn đầu doanh số toàn thị trường Việt tháng 7 nhờ bán được 3.140 xe. Từ đầu năm, hãng xe điện Việt đã bàn giao thành công hơn 26.000 xe VF 3 cho khách hàng trong nước. VinFast VF 3 hiện có giá 299 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
"Đàn anh" VinFast VF 5 ghi nhận lượng tiêu thụ 2.552 xe trong tháng vừa rồi. Doanh số này cũng giúp VF 5 dẫn đầu phân khúc SUV cỡ A, vượt qua tất cả đối thủ thuần xăng. VinFast VF 5 hiện có giá 529 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Không kém cạnh VF 5, biến thể VinFast Herio Green chuyên dùng cho mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải cũng ghi nhận lượng bàn giao 2.128 xe trong tháng 7. Mẫu xe này có giá 499 triệu đồng, là một trong 4 cái tên thuộc dòng Green của VinFast. Ảnh: VinFast.
Trong tháng 7, VinFast VF 6 bán được 1.902 xe, dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B và đứng thứ tư toàn thị trường về doanh số. VF 6 hiện có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 689 triệu và 749 triệu đồng.
Bán tải Ford Ranger hoàn thiện top 5 xe bán chạy nhất thị trường, doanh số đạt 1.598 xe. Trong phân khúc, Ford Ranger tiếp tục áp đảo về sức bán so với các đối thủ Nhật Bản. Các phiên bản của Ford Ranger tại Việt Nam có giá từ 669 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Ảnh: Ford Việt Nam.
Mazda CX-5 tiếp tục giữ ngôi đầu phân khúc SUV cỡ C, doanh số đạt 1.586 xe trong tháng 7. Mazda CX-5 có tổng cộng 7 phiên bản lắp ráp tại Việt Nam với giá từ 749 triệu đến 979 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
Mitsubishi Xpander với 1.553 xe bán ra trong tháng 7 không còn quá "bùng nổ" như giai đoạn trước nhưng cũng đang dẫn đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ, đồng thời giữ được một vị trí trong top 10 bán chạy. Mitsubishi Xpander hiện được bán với 4 phiên bản, giá từ 560 triệu đến 698 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.
Toyota Yaris Cross đang trên đường trở thành cái tên bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam. Trong tháng 7, mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Indonesia bán được 1.259 xe, gồm 60 xe thuộc phiên bản hybrid. Toyota Yaris Cross hiện có giá 650 triệu và 765 triệu đồng cho 2 phiên bản.
Toyota Vios là sedan cỡ B duy nhất lọt top 10 bán chạy, doanh số tháng 7 ở mức 1.213 xe. Dù không còn khả năng đua tranh cho ngôi vương toàn thị trường, Toyota Vios đang tràn trề cơ hội trở thành sedan giá rẻ bán chạy nhất năm. Toyota Vios có 3 phiên bản với giá bán lần lượt 458 triệu, 488 triệu và 545 triệu đồng. Ảnh: TMV.
Doanh số Mitsubishi Xforce đã không còn ấn tượng như năm đầu ra mắt khách Việt, nhưng sức bán 1.185 xe trong tháng 7 vẫn đủ giúp mẫu SUV cỡ B đặt chân vào top 10 xe bán chạy nhất. Mitsubishi Xforce có 4 phiên bản tại Việt Nam, giá khởi điểm 599 triệu đồng và cao nhất 705 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.
